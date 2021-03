Σοκ στο Ελ Σαλβαδόρ, 22χρονη σέρφερ-υποψήφια για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο σκοτώθηκε από κεραυνό (pic)

Τραγικό θάνατο βρήκε η 22χρονη σέρφερ από το Ελ Σαλβαδόρ, Καθρίν Ντίαζ, η οποία χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα της προπόνησης στην πατρίδα της.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στην παραλία El Tunco την Παρασκευή (19/3), όπου η νεαρή φέρελπις αθλήτρια προετοιμαζόταν για το προκριματικό τουρνουά που θα διεξαχθεί τον Μάιο και που μπορούσε να της δώσει θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

«Η Καθρίν πλησίασε στην ακτή για να αγκαλιάσει μια φίλη της και μόλις σταμάτησε την αγκαλιά, ακούστηκε ο ήχος. Η φίλη της εκσφενδονίστηκε από τη δύναμη του κεραυνού, εγώ έπεσα από τη σανίδα, η Καθρίν πέθανε ακαριαία», περιέγραψε ο θείος της, Μπέτο Ντίαζ, ο οποίος ήταν μαζί της στο νερό την ώρα του θλιβερού δυστυχήματος.

Στο άκουσμα της είδησης, σύσσωμη η παγκόσμια κοινότητα του σέρφινγκ και εν γένει του αθλητισμού περιήλθε σε πένθος, με δεκάδες συλλυπητήρια μηνύματα και εκδηλώσεις τιμής προς την αδικοχαμένη σέρφερ στο twitter και τα υπόλοιπα social media.

«Η Καθρίν ενσάρκωνε την χαρά και την ενέργεια που καθιστά το σέρφινγκ τόσο ξεχωριστό και αγαπητό σε όλους μας. Είχε διακριθεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο και εκπροσωπούσε τη χώρα της με υπερηφάνεια σε όλα τα διεθνή μίτινγκ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», ήταν το μήνυμα της ISA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σέρφινγκ.

Σημειώνεται ότι το σέρφινγκ έχει συμπεριληφθεί στα ολυμπιακά αθλήματα και θα κάνει ντεμπούτο στους Αγώνες του Τόκιο το ερχόμενο καλοκαίρι.

It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador’s Katherine Diaz. pic.twitter.com/7SQCEHPpu3

— ISA (@ISAsurfing) March 21, 2021