Στο άκουσμα της είδησης του σοβαρότατου τροχαίου ατυχήματος που υπέστη ο Τάιγκερ Γουντς το πρωί της Τρίτης (23/2), οι σημαντικότερες φιγούρες του παγκόσμιου αθλητισμού έσπευσαν να του συμπαρασταθούν.

Από τον Μάικ Τάισον και τον Μάτζικ Τζόνσον, ως τον Στεφ Κάρι και τον... συμπαίκτη του, Γκάρεθ Μπέιλ, δεκάδες κορυφαίοι πρώην και ενεργοί αθλητές από διαφορετικά σπορ έστειλαν μηνύματα στήριξης στον 46χρονο θρύλο του γκολφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο με πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και θα χρειαστεί μακρά περίοδο αποθεραπείας, με τον κίνδυνο για πρόωρο φινάλε στην καριέρα του να είναι ορατός.

Μάικ Τάισον: «Πάλεψε σαν πρωταθλητής που είσα για τα παιδιά σου και τον κόσμο»

Fight @tigerwoods like the champion you are for your kids and the world. Love and prayers — Mike Tyson (@MikeTyson) February 23, 2021

Γκάρεθ Μπέιλ: «Στέλνω τις ευχές και τις σκέψεις μου στον Τάιγκερ Γουντς. Σύντομη ανάρρωση πρωταθλητή»

Sending my thoughts and prayers to @TigerWoods. Get well soon champ — Gareth Bale (@GarethBale11) February 23, 2021

Στεφ Κάρι: «Ανάρρωσε γρήγορα Τάιγκερ Γουντς. Προσεύχομαι για σένα και την οικογένειά σου. Ο Θεός έχει πάντα τον έλεγχο. Μείνε δυνατός»

Heal up quickly @TigerWoods! Praying for you and your family. God is in control always. Stay strong — Stephen Curry (@StephenCurry30) February 23, 2021

Μάτζικ Τζόνσον: «Ας στείλουμε όλοι τις προσευχές μας για τον Τάιγκερ Γουντς. Ήταν απλά σε ένα άσχημο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ας προσευχηθούμε για τη σύντομη ανάρρωσή του»

Everyone send your prayers out to Tiger Woods! He was just in a bad car accident. Let us all pray for his speedy recovery — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 23, 2021

Damn bro prayers for Tiger Woods pic.twitter.com/vxXcAw8YdD — LeBron James (@uKingJames) February 23, 2021

Praying for TW right now — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 23, 2021