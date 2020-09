Δρομέας άφησε συναθλητή του να τερματίσει πρώτος γιατί... έκανε λάθος! (vid)

Ο αθλητής, Τζέιμς Τιγκλ, έχασε τη διαδρομή, συνέχισε ευθεία αντί να στρίψει αριστερά λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού κι ο συναθλητής του, Ντιέγκο Μέντριγκα, το κατάλαβε και τον βοήθησε...

Περίμενε τον Τιγκλ στην τελική γραμμή και του επέτρεψε να την περάσει πρώτος, αφού άξιζε να τερματίσει εκείνος στην 1η θέση, με τον Μέντριγκα να παίρνει τελικά το 3ο σκαλί στο βάθρο.

When Spanish triathlete Diego Méntriga noticed that British triathlete James Teagle went the wrong way before finish line of Santander Triathlon,Mentriga waited for him so he could take what he says is his deserved 3rd place.“He was in front of me the whole time.He deserved it.” pic.twitter.com/5Mo52QZ3rJ

