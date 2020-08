Ο Jason Wright είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος σε ομάδα του NFL! (pics)

Η Washington Football Team προχώρησε σε αυτή την «επαναστατική» πρόσληψη, εν μέσω των αναταραχών που έχουν προκληθεί από το θάνατο του George Floyd και της Breonna Taylor, και την στιγμή που κόσμος διαδηλώνει για την προώθηση του «Black Lives Matter».

Και ο Jason Wright δεν είναι μόνο ο πρώτος μαύρος πρόεδρος που αναλαμβάνει αυτό το πόστο σε ομάδα της National Football League, αλλά και ο νεότερος - είναι 38 ετών! Επιπλέον, είναι ο τέταρτος παίκτης που γίνεται πρόεδρος σε ομάδα του πρωταθλήματος, μετά την απόσυρσή του.

Στα καθήκοντά του είναι οι επιχειρηματικές σχέσεις και αποφάσεις, αλλά και η ευθύνη των τμημάτων οικονομικών, πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Washington Football Team appoints Jason Wright team president Wright becomes the first Black president of an NFL team pic.twitter.com/xPko8b8Tre — B/R Gridiron (@brgridiron) August 17, 2020

«Αν μπορούσα να σχεδιάσω έναν ηγέτη για αυτή τη σημαντική στιγμή στην ιστορία μας, αυτός θα ήταν ο Jason. Η εμπειρία του ως πρώην παίκτης, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική του πνοή, δίνει μια απαράμιλλη προοπτική στο πρωτάθλημα. Δεν θα ξεκουραστούμε, μέχρι να γίνουμε μια ομάδα που θα διεκδικεί το πρωτάθλημα, εντός κι εκτός γηπέδου. Ο Jason έχει αποδείξει ότι βοηθά τις επιχειρήσεις να μεταμορφώνονται πολιτιστικά, λειτουργικά και οικονομικά. Θα θέσει νέα πρότυπα για το σύλλογό μας και το πρωτάθλημα. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο δίδυμο από τον Jason Wright και τον coach Ron Rivera, καθώς εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή για την Washington Football», είπε ο ιδιοκτήτης Dan Snyder.

Ο Jason Wright έχει αγωνιστεί στους Atlanta Falcons (2004-05), Cleveland Browns (2005-08) και Arizona Cardinals (2009-10). Το 2004 ήταν και στους San Francisco 49ers, αλλά μόνο στην προετοιμασία τους. Μετά την απόσυρσή του, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και εργάστηκε στην εταιρεία συμβούλων στρατηγικής και διαχείρισης «McKinsey & Company».

So excited to join the movement that the Snyders and Coach Rivera have launched. Ready to dive in! https://t.co/kmeFKsCKKp — Jason Wright (@whoisjwright) August 17, 2020

Ο ίδιος δήλωσε: «Πάντα μού άρεσε να χτίζω νέα πράγματα και να αντιμετωπίζω τις φαινομενικά δύσκολες προκλήσεις, που μπορεί να μην θέλουν να αντιμετωπίσουν άλλοι. Μού αρέσει ιδιαίτερα να το κάνω αυτό με συλλόγους που έχουν βαθιά ιστορία και αξίες, που θέτουν σταθερές βάσεις. Αυτή η ομάδα, αυτή τη στιγμή, είναι η ιδανική ευκαιρία για μένα».

Η είδηση φυσικά έχει κάνει το γύρο του κόσμου!

We are happy to announce that we have appointed Jason Wright as Team President. pic.twitter.com/nIoUvoKON9 — Washington Football Team (@WashingtonNFL) August 17, 2020

JUST IN: The Washington Football Team made a historic announcement naming Jason Wright the league's first ever Black team president. https://t.co/hOgjjP58M7 — ABC News (@ABC) August 17, 2020

Washington Football Team appointed Jason Wright as team president in a historic hire. Wright will be responsible for leading the organization’s business divisions, including operations, finance, sales, and marketing. Wright now becomes the first black president of an NFL team. pic.twitter.com/Qoti1iBKAk — Adam Schefter (@AdamSchefter) August 17, 2020

The Washington Football Team has hired Jason Wright as their new team president. He is the first Black president of an NFL team. https://t.co/R5tMFhuijC — ESPN (@espn) August 17, 2020

Jason Wright, a former NFL running back turned business consultant, has been named the new president of the Washington Football Team. He is the first African-American to hold such a position in the league's history. https://t.co/LxZLwkaQoo — The New York Times (@nytimes) August 17, 2020

Jason Wright Named President of Washington Football Team, 1st Black NFL Team Pres https://t.co/Tl5vy0BVPu — TMZ (@TMZ) August 17, 2020