Δεν θεωρείται τυχαία ο κορυφαίος και πιο ιδιοφυής παίκτης στην ιστορία του σνούκερ. Ο Ρόνι Ο' Σάλιβαν επιβεβαίωσε και διεύρυνε τον μύθο του, επικρατώντας του Κάιρεν Γουίλσον στον τελικό του φετινού παγκόσμου πρωταθλήματος (18-8) και πανηγύρισε τον τίτλο για 6η φορά στην μεγαλειώδη του καριέρα.

Ο 44χρονοw πλέον Βρετανός θρύλος του αθλήματος, επέστρεψε στην κορυφή μετά από επτά χρόνια και πλέον έχει κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020), πιάνοντας τους Στιβ Ντέιβις και Ρέι Ρέρντον στη δεύτερη θέση με τους πολυνίκεις του θεσμού.

Ronnie O’Sullivan is back on top of the world pic.twitter.com/YqD57pUaMR

2001

2004

2008

2012

2013

2020 @ronnieo147 is world champion for a sixth time after beating @KyrenWilson 18-8 in the final

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 16, 2020