Στους Μπακανίερς ο Μπρέιντι με 30 εκατομμύρια τον χρόνο (pic)

Μετά από 19 χρόνια στους Νιού Ίγκλαντ Πάτριοτς στα οποία κατέκτησε 6 φορές το Super Bowl, ενώ τέσσερις από αυτές τις φορές αναδείχθηκε και MVP, ο Τομ Μπρέιντι, ο θρύλος το αθλήματος αλλάζει ομάδα. Ο νέος σταθμός της καριέρας του 42χρονου Quarterback θα είναι οι Μπακανίερς με τον Μπρέιντι να παίρνει 30 εκατομμύρια δολάρια για την συγκεκριμένη συμφωνία.

BREAKING: Tom Brady has an agreement in principle to join the Buccaneers. The deal is roughly $30M per year. (via @Rapsheet) pic.twitter.com/sW217u2PvF

— NFL (@NFL) March 17, 2020