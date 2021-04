Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Ο 24χρονος YpuTuber και επαγγελματίας πυγμάχος, μετά τον Νέιτ Ρόμπινσον, χρειάστηκε λιγότερο από έναν γύρο για να νικήσει και τον Askren έχοντας πλέον 3 νίκες με νοκ άουτ σε ισάριθμους αγώνες.

Περίπου ένα λεπτό από το τέλος του πρώτου γύρου, ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα με τον Paul να πανηγυρίζει έξαλλα, ενώ ο Askren έδειχνε απορημένος θέλοντας να συνεχίσει.

Βέβαια, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα του κόσμου ήταν το σόου του Paul στη ζύγιση παραμονές του αγώνα επειδή για πολλούς μιμήθηκε τον Conor McGregor.

Και το video με τη... μίμηση σε McGregor:

Jake paul is the Walmart version of Conor McGregor pic.twitter.com/g23OxFv3if

— Chad (@ChadSonnen) April 16, 2021