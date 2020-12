O Τζόσουα... ξάπλωσε τον Πούλεφ στον 9ο γύρο και διατήρησε τον τίτλο του (pics & vids)

Ο Άντονι Τζόσουα παραμένει στην κορυφή.

Οι ζώνες WBA-WBO-IBF βαρέων βαρών δεν φεύγουν από τη μέση του, αφού είχε μια πανηγυρική επικράτηση επί του Κρούμπρατ Πούλεφ.

Συγκεκριμένα, ο Βρετανός έριξε τον Βούλγαρο με νοκ άουτ στον 9ο γύρο!

Περίπου 1.000 θεατές στο Γουέμπλει, έμειναν άκρως ικανοποιημένοι από την εμφάνιση του Τζόσουα!

Πλέον, μένει να δούμε αν θα γίνει η μάχη που περιμένει όλος ο κόσμος της πυγμαχίας κι αυτή δεν είναι άλλη από την αναμέτρηση με τον Τάισον Φιούρι.

Ο Τζόσουα, ύστερα απ' αυτήν τη νίκη ανεβάζει το ρεκόρ του στο 24-1.

AJ still has BIG power @AnthonyFJoshua finished Kubrat Pulev in the 9th round of their heavyweight title fight. #JoshuaPulev pic.twitter.com/EUqaIqrOEa

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2020