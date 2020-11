Τάισον: Έλαμψε στην επιστροφή του και... νίκησε σ' έναν αγώνα που ήξερε ότι θα λήξει ισόπαλος (pics & vids)

«Είμαι εντάξει με την ισοπαλία γιατί διασκέδασα τον κόσμο», δήλωσε ο Τάισον μετά το ματς με τον Ρόι Τζόουνς Τζούνιορ.

Ο 54χρονος Τάισον, δέχτηκε ευγενικά την ισοπαλία - το ήξερε αυτό εξάλλου από πριν καθότι δεν θα υπήρχε νικητής στον αγώνα των 8 γύρων. Θυμίζουμε ότι δεν επιτρέπονται και τα νοκ άουτ.

Ωστόσο, η επιστροφή του στα ρινγκ έγινε την καταλληλότερη στιγμή με τον ίδιο να δείχνει σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον "αντίπαλό" του.

Ο Τάισον, μακριά από εκρηκτικό χαρακτήρα του σε ερώτηση για το αν πιστεύει αν νίκησε απάντησε: «Ναι, αλλά είμαι εντάξει μ' αυτό (σ.σ. εννοεί την ισοπαλία)».

Η Αθλητική Επιτροπή της Πολιτείας της Καλιφόρνια δεν μέτρησε επίσημα τον αγώνα, αλλά οι κριτές του WBCλ Chad Dawson (76-76), Christy Martin (79-73 Tyson) και Vinny Pazienza (80-76 Jones) έβγαλαν τ ματς ισοπαλία.

Ο δημοσιογράφος Dan Rafael χαρακτήρισε την κάρτα αποτελεσμάτων της Pazienza ως «καθαρή τρέλα», ενώ οι περισσότεροι στον κόσμο του μποξ συμφώνησαν ότι ήταν μια σαφής νίκη του Tyson.

Κλείνοντας οι δύο παλαίμαχοι πυγμάχοι, δεν άφησαν απίθανο το ενδεχόμενο να ανέβουν και πάλι στο ρινγκ.

Ο Snoop Dog, που ήταν παρουσιαστής της βραδιάς, είπε για τη συγκεκριμένη μάχη ότι είναι «σαν να τσακώνονται δύο θείοι στο μπάρμπεκιου».

Snoop Dogg Calling The Mike Tyson Vs Roy Jones Fight is a whole legend. “ It’s Like Two Uncles Fighting At A Barbecue” . pic.twitter.com/NmSuXsKR40

— VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) November 29, 2020