Εκτός από τον Ντιέγκο Μαραντόνα, το 2020 πήρε από τον πλανήτη Γη και τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο αντίπαλος του Μάικλ Τάισον, Ρόι Τζόουνς Τζούνιορ αγωνίστηκε με γάντια για να τιμήσει τον θρύλο του ΝΒΑ και του παγκόσμιου μπάσκετ.

Roy Jones Jr.'s gloves for his fight against Mike Tyson are a tribute to Kobe @ESPNRingside pic.twitter.com/xWGdoXv8H2

— ESPN (@espn) November 29, 2020