Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Μαρινάκη στα κορίτσια του πόλο για το ιστορικό τρεμπλ (pics)

Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και του Βαγγέλη Μαρινάκη, δέχτηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ερασιτέχνη.

Μετά από το 7-4 επί της Βουλιαγμένης, τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη έφτασαν στο 12ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους, αλλά και το πρώτο τρεμπλ (πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρωπαϊκό) με την ΠΑΕ να γράφει στην ανάρτησή της:

«Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο για την κατάκτηση του 8ου συνεχόμενου πρωταθλήματος και 1oυ Θρυλικού τρεμπλ! Συνεχίζουμε δυνατά!».

Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο για την κατάκτηση του 8ου συνεχόμενου πρωταθλήματος και 1oυ Θρυλικού τρεμπλ! Συνεχίζουμε δυνατά!/Congratulations to the Olympiacos Women's Water Polo team for their 8th consecutive Championship title and first legendary treble! @OlympiacosSFP pic.twitter.com/sGwDMDA5BB

