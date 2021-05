Giro d'Italia: Τρομακτικό ατύχημα για τον Μόχοριτς (vid)

Εγκατέλειψε τον Giro d'Italia ο 26χρονος ποδηλάτης, Ματέι Μόχοριτς, καθώς είχε την Κυριακή (16/5) τρομακτικό ατύχημα μετά από σύγκρουση με τον ομόσταυλό του, Τζίνο Μάντερ.

Ο Σλοβένος σηκώθηκε στον αέρα και έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι. Διακομίσθηκε σε γειτονικό νοσοκομείο περισσότερο για προληπτικούς λόγους, καθώς είχε τις αισθήσεις τους σύμφωνα με τα ιταλικά media. Δείτε το ατύχημα του Μόχοριτς:

Holy moly.

Matej Mohoric getting a different view of the Giro d’Italia. #Giro #Giro2021 pic.twitter.com/tRSlfSkUJ5

