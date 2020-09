Μια ημέρα (20/9) πριν γιορτάσει τα 22α γενέθλια του ο Ταντέγ Πόγκατσαρ θα στεφτεί νικητής στον φημισμένο ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας.

Ο Σλοβένος κατά την διάρκεια της προ τελευταίας ημέρας έκανε την μεγάλη έκπληξη και "κλείδωσε" τη νίκη.

Ενώ ο επίσης Σλοβένος Πρίμοζ Ρόγκλιτς που ήταν και το φαβορί για τον τίτλο ήταν κάτοχος της κίτρινης φανέλας από το 9ο έως το 19ο ετάπ στο 20ο την έχασ ε!

Ολα κρίθικαν στην ατομική χρονομέτρηση στο βουνό. Ο Ρόγκλιτς είχε προβάδισμα 57'' αλλά δεν το κράτησε!

Ο Πόγκατσαρ τερμάτισε στο 20ο ετάπ σε 55.55 και ο Ρόγκλιτς μετά από 1.56! Έτσι ο 22χρονος πήρε την κίτρινη φανέλα και έτσι το 21ο ετάπ της Κυριακής που έχει 122χλμ επίπεδης διαδρομής έως τα Ηλύσια Πεδία αποκτά τυπική διαδικασία.

@TamauPogi is the new GC leader of #TDF2020 . #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/NWq0e3xm8X

The full first interview with the new Yellow Jersey wearer @tamaupogi . #TDF2020 pic.twitter.com/AhYVTFNNf5

An incredible TT saw @tamaupogi power his way into the Yellow Jersey

Relive the emotion of that final kilometre!

Un mano à mano exceptionnel dans la Planche des Belles Filles ! Victoire de @TamauPogi qui s'empare du Maillot Jaune !#TDF2020 pic.twitter.com/mrYuM2b9aW

— Tour de France™ (@LeTour) September 19, 2020