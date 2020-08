Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την πλάτη του ποδηλάτη Τιμ Ντεκλέρκ ο οποίος συμμετείχε σ' αγώνα στην Γαλλία και έπεσε ... θύμα χαλαζόπτωσης.

Ο 31χρόνος Βέλγος που έχει να επιδείξει σπουδαία καριέρα συμμετείχε στον αγώνα Criterium du Dauphine η διαδρομή του οποίου είναι από τις πιο δύσκολες στον κόσμο.

Στον αγώνα της Πέμπτης η βροχή μετατράπηκε σε έντονη χαλαζόπτωση αλλά οι ποδηλάτες συνέχισαν ν' αγωνίζονται με οδυνηρά για εκείνους αποτελέσματα.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα ο Τιμ Ντεκλέρκ "ανέβασε" στα social media φωτογραφία την πλάτη του η οποία είναι "χτυπημένη" από το χαλάζι ενώ παράλληλα έχει πρήξιμο σε πολλά σημεία.

«Λες και ο αγώνας δεν ήταν αρκετά οδυνηρός για τα πόδια» σχολίασε ο Ντεκλέρκ. Αρκετοί ποδηλάτες τερμάτισαν πάνω στα ποδήλατα τους ενώ άλλοι τελείωσαν την κούρσα με το ποδήλατο στα χέρια και περπατώντας.

Παρόμοια εικόνα στην πλάτη εμφάνισε και ο Μαξίμ Σεβαλιέρ.

Tim Declercq and Maxime Chevalier after the stage, wow. That looks so painful, poor guys...Cycling is the new golf, just that you get hit by golf ball hailstones. #Dauphine pic.twitter.com/F4e1cybdx5 — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 13, 2020

Roglic: "Après moi, le déluge!" After the first riders arrived, a big hailstorm hit Col de Porte. My respect to all the riders who finished the stage in such crazy conditions, I hope everyone is ok. Warriors! #Dauphine https://t.co/XpQLG8eGR8 — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 13, 2020

The LATE night show: If you still got the appetite for a horror movie : ” When all hail breaks loose”... Including narration by our riders. Enjoy. #CriteriumduDauphine pic.twitter.com/HY3gosjWZ3 — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020

At one point, the accumulation turned into floods and a guy like @tonymartin85 had to find a new shelter... Our own @guyniv1 said:”It hit me so hard... Never experienced something like that.., just wanted to cross the line and get to the bus... Crazy! ” @dauphine pic.twitter.com/21BwHcGvNn — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020