Το πλάνο της ΕΦΟΕΠΑ για την μετά covid-19 εποχή στην Ελλάδα

Βρήκε τις λύσεις το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, που συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης με βασικό θέμα το πώς θα λήξει η αγωνιστική περίοδος 2019-2020.

Μετά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τα σωματεία-μέλη της, η ομοσπονδία έλαβε σημαντικές αποφάσεις για όλες τις εκκρεμότητες και ανακοίνωσε την πραγματοποίηση αναβληθέντων αγώνων, την ακύρωση άλλων, όπως και αλλαγές στους τρόπους διεξαγωγής. Εφόσον συνεχιστεί η θετική πορεία της χώρας μας στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού και δοθεί το «πράσινο φως» για αγώνες η επανέναρξη θα γίνει με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων στις αρχές Ιουλίου.

Δράση θα υπάρχει μόνο αυτόν τον μήνα και το πλάνο είναι να διεξαχθούν ακόμη τα Πανελλήνια πρωταθλήματα νέων-νεανίδων και παμπαίδων-παγκορασίδων. Θ’ ακολουθήσει η μεταγραφική περίοδος και συγκεκριμένα ορίζεται από τις 17 μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ακυρώνονται τα μπαράζ σε Α1-Α2 και Β’ Εθνική, ο τελικός των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων (μαζί φυσικά με εναπομείναντα τουρνουά), ενώ είναι σε εκκρεμότητα το Σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων. Η συνεδρίαση έγινε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με άλλα μέλη να είναι παρόντα μέλη και άλλα να συμμετέχουν διαδικτυακά. Ειδικότερα:

# Για την τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος και την ολοκλήρωση της χρονιάς αποφασίστηκε:

1. Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων θ’ αφορά μαζί ομαδικό και ατομικό και θα γίνει σε ένα τριήμερο. Είτε από 3 έως 5 Ιουλίου είτε από 4 έως 6 Ιουλίου.

2. Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων-νεανίδων επίσης σε ένα τριήμερο για ομαδικό και ατομικό. Είτε από 24 μέχρι 26/7 είτε από 25 μέχρι 27/7.

3. Τα ατομικά δεν θα περιλαμβάνουν τα αγωνίσματα του διπλού, λόγω φυσικά των μέτρων προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του ιού.

4. Με το ίδιο σκεπτικό αφαιρείται το παιχνίδι του διπλού κι από το ομαδικό. Σε νέους και παίδες, όπου το διπλό γινόταν στο τέλος, μόνο αν το σκορ ομάδων ήταν στο 2-2, θα μπει ένα ακόμη ατομικό παιχνίδι. Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ίδιος με εκείνον των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ενδιάμεσα δηλαδή, μόνο ένα ματς για τους τρίτους παίκτες των δύο ομάδων, ενώ μετά τα πρώτα τρία επί μέρους παιχνίδια οι προπονητές θα έχουν δικαίωμα ν’ αντικαταστήσουν τον 1ο ή τον 2ο αθλητή τους.

5. Σε Σαββατοκύριακο ανάμεσα στο παιδικό και το εφηβικό θα γίνει και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων-παγκορασίδων. Ακριβείς ημερομηνίες δεν μπορούν να βγουν όσο οι μικροί σε ηλικία αθλητές παραμένουν χωρίς δικαίωμα προπόνησης, ωστόσο αποφασίστηκε ήδη ότι η διοργάνωση δεν θα έχει προκριματική φάση, ενώ θα περιλαμβάνει μόνο το αγώνισμα του απλού. Ούτε ομαδικό, ούτε διπλά.

6. Παραμένει σε εκκρεμότητα το Σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων διότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει νομικά προβλήματα για τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών τον Ιούλιο. Εάν τελικά τους εγκρίνει τότε η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. θα «κολλήσει» το πρωτάθλημα Λυκείων με το Πανελλήνιο νέων-νεανίδων (μία μέρα πριν από την έναρξη του ή μία μέρα μετά το τέλος του). Επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι με την προϋπόθεση ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά και θα επιστρέψει και ο αθλητισμός σε κανονικότητα.

7. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών. Οι λεπτομέρειες θα αποφασιστούν ανάλογα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τόπος διεξαγωγής θα είναι η Αθήνα.

8. Οριστικό είναι ότι δεν παίζονται τα μπαράζ στα διασυλλογικά πρωταθλήματα. Όσες ομάδες θα μετείχαν στη διαδικασία για την Α1 και την Α2 θα βρίσκονται τη νέα χρονιά στην Α1 και όσες διεκδικούσαν την άνοδο από τη Β’ Εθνική θ’ αγωνιστούν την επόμενη σεζόν στην Α2. Την επόμενη αγωνιστική χρονιά θα έχουμε αύξηση ομάδων στις πρώτες κατηγορίες και στις προκηρύξεις θα προβλέπεται ο τρόπος, με τον οποίο οι κατηγορίες θα επιστρέψουν στην κλασική μορφή τους την περίοδο 2021-2022. Σε όλα τα πρωταθλήματα, που είχαν ολοκληρωθεί (μαζί δηλαδή, με την κανονική διάρκεια των προαναφερόμενων), ισχύουν τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις. Η ομοσπονδία θ’ αναρτήσει σύντομα τη λίστα με τα πρωταθλήματα, στα οποία έχει δικαίωμα συμμετοχής η κάθε ομάδα τη νέα χρονιά.

Στη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε επίσης ότι:

# Οι μεταγραφές θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 17 με 31 Αυγούστου.

# Για τη συγκρότηση των εθνικών ομάδων νέων, νεανίδων, παίδων και κορασίδων, που θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων του 2020, δεν θα μετρήσουν τα αναπτυξιακά τουρνουά που προηγήθηκαν. Θα υπολογισθούν οι δύο από τους τρεις κλασικούς πυλώνες. Δηλαδή το ranking list της κάθε ηλικιακής κατηγορίας, όπως και τα αποτελέσματα του ηλικιακού Πανελληνίου πρωταθλήματος της κάθε κατηγορίας. Θυμίζουμε ότι, όπως έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος, η διοργάνωση είναι πολύ πιθανό να διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο.

# Για την οικονομική «ανάσα» των σωματείων αποφασίστηκε σε πρώτη φάση η μείωση σε παράβολα μεταγραφών. Τα παράβολα για τις μεταγραφές ξένων είναι ίδια σε κάθε διασυλλογική κατηγορία. Ίδια παραμένουν και τα παράβολα για τους Έλληνες στην Α1 εθνική κατηγορία ανδρών και γυναικών. Στις υπόλοιπες διασυλλογικές κατηγορίες αποφασίστηκε μείον 50% με ελάχιστο όριο τα 10 ευρώ.

# Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε την Τεχνική Επιτροπή της ομοσπονδίας να παρουσιάσει στην επόμενη συνεδρίαση προσχέδιο για το αγωνιστικό πρόγραμμα της περιόδου 2020-2021. Περισσότερα δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτή τη στιγμή, καθώς αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση για τις φετινές εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες, που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Το μεσημέρι η ομοσπονδία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με όλα τα θέματα που συζητήθηκαν. Αναλυτικά:

«Αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του 54/27-05-2020

Το ΔΣ στην πρώτη μετά το lock down/covid 19 συνεδρίασή του, συζήτησε εκτενώς την διαμορφωθείσα νέα πραγματικότητα, όρισε αποκλειστικό του γνώμονα την εξεύρεση δίκαιων και βέλτιστων λύσεων και έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα επιτραπεί η διεξαγωγή αγώνων από τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Πολιτείας. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν δέκα από τα έντεκα μέλη του ΔΣ και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν ομόφωνα.

1) Διαμόρφωση αγωνιστικού προγράμματος ολοκλήρωση της αγωνιστικής χρονιάς 2019-2020:

 Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων ομαδικά και ατομικά σε τριήμερο από 3-5/7/2020 ή 4-6/7/2020

 Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων - Νεανίδων ομαδικά και ατομικά σε τριήμερο από 24-25-26/7 ή 25-26-27/7/2020.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς θεατές, οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν με βάση τα Πρωτόκολλα υγιεινής.

Θα διεξαχθεί μόνο το απλό αγώνισμα. Το διπλό αγώνισμα, αυτή την συγκεκριμένη εποχή (σύμφωνα και με απόφαση της ITTF) δεν διεξάγεται για την αποφυγή διασποράς του covid 19.

Νέο σύστημα διεξαγωγής του ομαδικού αγωνίσματος, A1, A2, A3 or B1, B2, B3 μετά τον δεύτερο αγώνα αθλητής-αθλήτρια Νο 4 μπορεί να αντικαταστήσει τον Α1 ή τον Α2 και αντίστοιχα τον Β1 ή Β2. Η σειρά των αγώνων: A1 v B2, A2 v B1, A3 v B3, A1 v B1, A2 v B2. Νικήτρια η ομάδα που θα κατακτήσει 3 νίκες (best of five).

 ΠΠ Παμπαίδων - Παγκορασίδων, θα διεξαχθεί σε ΣΚ ανάμεσα σε παιδικό και εφηβικό, χωρίς προκριματική φάση, μόνο τα απλά αγωνίσματα.

2) Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ιεραρχίας. Θεωρείται ολοκληρωμένο. Στο σάιτ μπορείτε να δείτε τη διαμόρφωση των κατηγοριών και το «δικαίωμα» συμμετοχής της κάθε ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Νέες Προκηρύξεις θα καθορίσουν όλες τις λεπτομέρειες.

Ορίζεται η μεταγραφική περίοδος : 17-31/8/2020

Παράβολα μεταγραφών. Ισχύουν τα ίδια παράβολα για τις μεταγραφές των ξένων αθλητών και αθλητριών και για τις μεταγραφές όλων των αθλητών και αθλητριών της Α1 Εθνικής κατηγορίας.

Σε όλες τις άλλες κατηγορίες (από Α2 και κάτω) τα παράβολα μειώνονται κατά 50% με ελάχιστο κατώτατο όριο τα 10 ευρώ. Σύντομα θα δημοσιευθεί αναλυτικός πίνακας.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων -Νεανίδων, Παίδων - Κορασίδων, Κροατία - Ζάγκρεμπ 4-13/9/2020

α) Συγκρότηση Ε.Ο. : Ο πυλώνας αξιολόγησης από τον Μεγάλο Τελικό των Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων δεν θα προσμετρηθεί αφού δεν θα διεξαχθεί. Για την συγκρότηση των ΕΟ θα υπολογισθούν δύο πυλώνες 1) το ηλικιακό Ράκινγκ Λιστ και 2) τα αποτελέσματα του ηλικιακού Πανελληνίου της κάθε κατηγορίας. Δεν τίθεται θέμα επιλογής αθλητών και αθλητριών. Το ΔΣ έκρινε ότι τα δύο διαθέσιμα "εργαλεία" αξιολόγησης είναι δίκαια, ικανά και αποτελεσματικά.

β) Για τον καθορισμό της μετάβασης, διαμονής, του κόστους της αποστολής και όλων των λεπτομερειών αναμένεται η απόφαση της ETTU και η προκήρυξη των αγώνων.

Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων. Το ΔΣ εφιστά την προσοχή των σωματείων -μελών, παρακαλεί και προτρέπει όλοι να προχωρήσουν στην καταχώρησή τους στο μητρώο αθλητικών φορέων του Υφυπουργείου Αθλητισμού/ΓΓΑ. Είναι ζωτικής σημασίας για το άθλημα

Προεγγραφή έως 5 Ιουνίου 2020 - ολοκλήρωση κατάθεσης στοιχείων 30/6/2020. Η Γραμματεία της Ομοσπονδίας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή βοήθεια.

Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Εφόσον το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει διεξαγωγή Σχολικού Πρωταθλήματος μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, αυτό θα διεξαχθεί στη συνέχεια ή πριν το ΠΠ Εφήβων - Νεανίδων.

Εγγραφή στη δύναμη των σωματείων της Ομοσπονδίας του Ναυταθλητικού Ομίλου Πεύκης – Λυκόβρυσης».