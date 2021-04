Η Βόρεια Κορέα αποφάσισε να μη συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μετά από συνάντηση του υπουργού Αθλητισμού Κιμ Ιλ Γκουκ, με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Βόρειας Κορέας, αποφασίστηκε η χώρα να μην πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν φέτος στο Τόκιο. Κι αυτό για να προστατευθεί η υγεία των αθλητών της, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Η επιτροπή αποφάσισε να μην υπάρξει συμμετοχή στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες για να προστατευθούν οι αθλητές από την παγκόσμια υγειονομική κρίση που προκαλεί ο νέος κορονοϊός», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, θα πραγματοποιηθούν χωρίς θεατές από το εξωτερικό, λόγω της πανδημίας.

