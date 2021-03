Με ανακοίνωσή της η Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή του Τόκιο ανακοίνωσε πως δεν θα επιτραπεί στον κόσμο από το εξωτερικό να εισέλθει στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το καλοκαίρι.

Το μέτρο ελήφθη στο πλαίσιο αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού στη χώρα του «ανατέλλοντος ήλιου», που θα φιλοξενήσει το κορυφαίο αθλητικό γεγονός επί Γης από τις 23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου 2021. Πάντως, οσον αφορά τους θεατές που είχαν προλάβει να αγοράσουν εισιτήριο, θα τους επιστραφούν τα χρήματα

«Η κατάσταση του COVID-19 σε όλο τον κόσμο εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη και έχουν εμφανιστεί διάφορες παραλλαγές, ενώ τα διεθνή ταξίδια παραμένουν σοβαρά περιορισμένα παγκοσμίως. Με βάση την παρούσα κατάσταση, είναι απίθανο να εξασφαλιστεί η είσοδος στην Ιαπωνία αυτό το καλοκαίρι για άτομα από το εξωτερικό», δήλωσε εκπρόσωπος των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση αφορά και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν επίσης στο Τόκιο, από 24 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου.

