Reuters: Επιχειρηματίας «λάδωσε» για να πάρει το Τόκιο τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Χαρουγιούκι Τακαχάσι όπως είναι το όνομα του Ιάπωνα επιχειρηματία και πρώην εκτελεστικού διευθυντή της διαφημιστικής εταιρίας Ντέντσου, σύμφωνα με το Reuters το 2013 έλαβε το ποσό των 7.440.000 ευρώ από την επιτροπή υποψηφιότητας των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Στη συνέχεια, σκοπός του ήταν να τους πείσει ώστε οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες να διεξαχθούν στο Τόκιο. Μάλιστα προσέφερε διάφορα δώρα στον πρώην πρόεδρο της IAAF, Λαμίν Ντιάκ, όπως κάμερα και ένα ρολόι Seiko.

Ο Τακαχάσι όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε μπήκε στην οργανωτική επιτροπή, αλλά χωρίς να προβεί σε κάποια παράνομη δραστηριότητα: «Δεν θα μπορούσα να πάω με άδεια χέρια στον Ντιάκ, είναι αυτονόητο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ιάπωνας επιχειρηματίας.

Ο Λαμίν Ντιάκ από την πλευρά του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, σχετικά με την δωροδοκία. Ωστόσο οι κανονισμοί της ΔΟΕ επιτρέπουν δώρα σε νόμιμη αξία αλλά η αξία του ρολογιού υπερέβαινε τα 42.000 ευρώ.

Haruyuki Takahashi, a former executive at the advertising agency Dentsu Inc, was paid 8.2 million by the committee that spearheaded Tokyo's bid for the 2020 Games, according to financial records reviewed by Reuters. #Tokyo2020#Dentsu #Japan#Olympic #Olympics https://t.co/YAPtA36LJ9

— (@FHFamily2019Rg) March 31, 2020