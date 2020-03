Κορονοϊός: Οι πρώτες αντιδράσεις των Ελλήνων αθλητών μετά από την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων (pics)

Το ρολόι σταμάτα και ξαναρχίζει.... Ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί... Άλλωστε χωρίς να έχουμε την υγεία μας κανένας στόχος δεν είναι εφικτός. Ευχαριστώ την @herbalifenutrition.gr που συνεχίζει να είναι μαζί μου κάνοντας όνειρα μαζί μου... Την #eurwpiasfalistiki , την #speedogreece , το #physiomedica και όλη την ομάδα μου που φέτος κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είμαι στο Τόκιο πιο δυνατή από ποτέ! Το όνειρο παραμένει ο στόχος παραμένει απλά οι μέρες για τους ολυμπιακούς αυξήθηκαν! Καλή δύναμη σε όλους! #staystrong #stayhome #olympicgames #postponed #tokyo2021 #bestrong #behealthy #staypositive #herbalifenutrition#swimming #stayhome #staycalm #olympicdream

