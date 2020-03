Τραμπ: «Θα λάβει τη σωστή απόφαση για τους Ολυμπιακούς ο Ιάπωνας πρωθυπουργός» (pic)

Με νέο tweet του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για την τύχη των Ολυμπιακών Αγώνων μετά από την εξάπλωση του κορονοϊού (covid-19) σ' όλο τον κόσμο.

Ο "πλανητάρχης" που προ ημερών είχε ζητήσει την μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο κατά ένα χρόνο έγραψε αυτή τη φορά στο twitter ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε και στην απόφαση που θα πάρει για τους Αγώνες.

Οι Αμερικανοί μέσω των ομοσπονδιών κολύμβησης και στίβου αλλά και μέσω Ολυμπιονικών ζητούν κάθε ημέρα και πιο έντονα την αναβολή των Ολυμπιακών.

«Θα καθοδηγηθούμε από τις επιθυμίες του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, ενός μεγάλου φίλου των Ηνωμένων Πολιτειών και ενός άνδρα που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά για τους Ολυμπιακούς χώρους, όσον αφορά στη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιαπωνία. Θα λάβει τη σωστή απόφαση!» έγραψε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ και η Ολυμπιακή Επιτροπή της Νορβηγίας με δήλωση του προέδρου της Μπέριτ Κγιόελ ξεκαθάρισε πως δεν θα στείλει αθλητές στο Τόκιο εάν οι Αγώνες διεξαχθούν στις 24/7-9/8.

Θέση για το θέμα πήρε και ο ο επικεφαλής υγείας και ασφάλειας του «Λονδίνου 2012», Λόρενς Γουότερμαν: «Οι Αγώνες πρέπει να αναβληθούν και όσο νωρίτερα η ΔΟΕ και η ιαπωνική κυβέρνηση αποδεχθούν το πρόβλημα τόσο καλύτερα. Δεν είναι ασφαλές να προγραμματίζουν Αγώνες εν μέσω πανδημίας. Η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων είναι πάνω από το κόστος των συμβάσεων που καθυστερούν.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου ήταν οι πρώτοι στην ιστορία που ολοκληρώθηκαν χωρίς κανένα θάνατο. Θέσαμε το πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στους Αγώνες. Ο κορονοϊός απαιτεί μεγάλες θυσίες από όλους μας. Η ΔΟΕ δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Το μόνο υπεύθυνο είναι να αναβληθούν. Θα πρέπει να το κάνουν τώρα».

We will be guided by the wishes of Prime Minister Abe of Japan, a great friend of the United States and a man who has done a magnificent job on the Olympic Venue, as to attending the Olympic Games in Japan. He will make the proper decision!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020