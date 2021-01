Πακιάο: «Θέλω να παίξω με ΜακΓκρέγκορ και να συγκεντρώσω χρήματα για τους συμπατριώτες μου» (pic)

Ο Μάνι Πακιάο θέλει να παίξει με τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ. Μ' αυτόν τον τρόπο ευελπιστεί να συγκεντρώσει για άλλη μια φορά ένα ποσό που θα είναι ικανό να διατεθεί για τη βοήθεια των συμπατριωτών του.

Ο Πακιάο μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα δώσει δύο αγώνες. Ο ένας αναμένεται να είναι με τον Κρόφορντ κι ο άλλος με κάποιον MMAer κι ο ΜακΓκρέγκορ είναι ο... εκλεκτός του.

«Έχω επιλογές αλλά αυτή την στιγμή θέλω να ζήσω την εμπειρία παίζοντας με έναν MMAer (ΜακΓκρέγκορ). Επίσης, θα καταφέρω να συγκεντρώσω ένα μεγάλο ποσό για να βοηθήσω τους συμπατριώτες μου που έπεσαν θύματα του κορονοϊού», είπε χαρακτηριστικά.

‘I want to experience fighting an MMA fighter’: Manny Pacquiao moves closer to potential boxing match with Conor McGregor | https://t.co/UXaTZpFcu7 pic.twitter.com/cTKWAsVrI5

