Ο McGregor προσεύχεται για τον πατέρα του... μισητού εχθρού του Nurmagomedov, που είναι σε κώμα! (pic)

Η αντιπαλότητα με τον Khabib Nurmagomedov και το μίσος που τρέφει ο ένας για τον άλλον σβήνουν μπροστά σε θέματα υγείας.

Ο πατέρας του μαχητή που τον νίκησε και τον ταπείνωσε το 2018 στο Λας Βέγκας βρίσκεται σε κώμα.

Ο πατέρας και προπονητής του Khabib αρρώστησε στα τέλη Απριλίου σε ηλικία 57 ετών και μεταφέρθηκε με καρδιακά προβλήματα σε νοσοκομείο της Μόσχας με ειδική πτήση τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε και πλέον βρίσκεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγή στην «Sport Express» είναι μόνος του εκεί και δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις λόγω του κορονοϊού.

Ο McGregor, λοιπόν, αφήνει όσα έχουν γίνει στο παρελθόν και προσεύχεται για εκείνον.

Χαρακτηριστικά έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter:

Προσεύχομαι για την ανάρρωση του Abdulmanap Nurmagomedov. Του άντρα που είναι υπεύθυνος για περισσότερους παγκόσμιους πρωταθλητές, σε πολλούς κλάδους μαχητικών αθλημάτων, απ' όσους γνωρίζουμε. Μια αληθινή μαχητική ιδιοφυΐα. Είμαι πολύ λυπημένος απ' όταν άκουσα αυτά τα νέα απόψε. Προσεύχομαι για την οικογένεια Nurmagomedov τώρα.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020