LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 28vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 40
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΝ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 28vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 40
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 79vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 104vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 115vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 127vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 96vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 106
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
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ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 0
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ΧΟΡΣΕΝΣ 75vs
ΣΒΕΝΜΠΟΡΓΚ ΡΑΜΠΙΤΣ 76
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ΒΚ ΜAΡΙΕΝΛΙΣΤ 1vs
ASV ELITE 2
ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ ΦΚ -vs
ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ ΦΚ -
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ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 0vs
YANINA WICKMAYER 1
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ΣΟΚ ΤΖΑΚ 1vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 1
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ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ 1vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 0
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ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ 1vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ 0
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ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ 0vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ 1
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ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ 1vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ 0
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BERNARDA PERA 1vs
MISAKI DOI 1
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ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 1vs
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 0
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ΤΖΧΟΥ ΕΒΑΝ 0vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1
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ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 1vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ 0
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AGAMENONE/ZUKAS 1vs
CAROU/COMESANA 0
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ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ 1vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ 0
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HIDALGO/MONZON 0vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM 1
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LAPKO/MAROZAVA 0vs
KOSTYUK/KUZMOVA 0
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ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0
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ROBIN MONTGOMERY 0vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ 0
LIVE
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ 0vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ 0
LIVE
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 2vs
KLAHN/MCDONALD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ 0vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROMAIN ARNEODO 1vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOBY BOYER 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ 1vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBOT/COPIL 0vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 2vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COCCIARETTO/ZARAZUA 1vs
NEEL/SANTAMARIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG X./ZHU L. 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTMAIER/CORIA 1vs
GAIO/LORENZI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/DART 0vs
NINOMIYA/YANG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MENDEZ/UDVARDY 0vs
BEKTAS/MOORE 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRYSOCHOS/DEMPSTER 1vs
CHAPPELL/STALDER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 2vs
DAY/HALBAUER 0
ΤΕΛΙΚΟ
COZBINOV/SONG 0vs
CASTELNUOVO/HAERTEIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 2vs
GUMULYA/ROMPIES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA 2vs
PARRY/PEDRETTI 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOREN/LEE 0vs
MUELLER/WHITTLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
MAGINLEY/ROBERTS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZVEREV/ZVEREV 1vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOM.-HERRERA/TROICKI 2vs
PASHA/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
POLANSKY/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
KONTA/SVITOLINA 0vs
BOUZKOVA/VORACOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ 1vs
ALICIA SMITH 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 2vs
JAI CORBETT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZARA BRANKOVIC 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 2vs
BRUNO NKOMBA BENARD 1
ΤΕΛΙΚΟ
NIKITA VOLONSKI 2vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DRZEWIECKI/OLIVEIRA 2vs
CACIC/NYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
E. PAPAC TOMISLAV 0vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
SLOANE STEPHENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 1vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA 1vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ 0vs
KATHERINE WESTBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 2vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ 0vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ROOPA BAINS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
AYUMI HIRATA 2vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERIN ROUTLIFFE 0vs
IVANA POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ 0vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN SMITH 2vs
JAYDEN COURT 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 2vs
ANNA UREKE 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRANDON LAUBSER 0vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOCHIZUKI/OMURA 2vs
IMADA/SUENO 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 2vs
SAIGO/SAIGO 1
ΤΕΛΙΚΟ
KAWACHI/TAKEUCHI 0vs
TAYLOR/TAYLOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
NOGUCHI/TAJIMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
TENA LUKAS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARION VIERTLER 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MA/XUN 0vs
HAYASHI/MORISAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 1vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
MELIS SEZER 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSU/ROMIOS 2vs
CORBETT/IBRAHIM 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
HOSOGI/MATSUDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BERFU CENGIZ 1vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BAINS/BEREZOV 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 2vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ROBBIE ARENDS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
BARRY/TOMIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 0vs
LUCA NARDI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 0vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INOUE/YAMAGUCHI 0vs
OKAMURA/OKUNO 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAJITANI/SATO 2vs
MOCHIZUKI/OMURA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 2vs
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 1vs
GENGEL/POLJAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
OKSANA SELEKHMETEVA 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BEALE/FANCUTT 2vs
PURCELL/PUTTERGILL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 0vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 1vs
IGOSHIN/TYURNEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 0vs
LO CHIEN HSUN 2
ΤΕΛΙΚΟ
POULOS/SYMONS 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 2vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 1vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 0vs
ANDREEA AMALIA ROSCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 0vs
A. CORNUT CHAUVINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 1vs
ROBILLARD-MILLETTE 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIM HANDEL 2vs
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 1vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARTINA BIAGIANTI 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ 0vs
DUSTY BOYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 2vs
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA 0
ΤΕΛΙΚΟ
J. V. D. SCHULENBURG 2vs
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
OANA GEORGETA SIMION 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 2vs
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAJI/NAMIGATA 1vs
SAKATSUME/USHIJIMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
IZABELA G. NOVAC 0vs
ELISA CAMERANO 2
ΤΕΛΙΚΟ
OKAMURA/OKUNO 2vs
AYUKAWA/SEMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 2vs
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 2vs
FRANCESCO MAESTRELLI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 0vs
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ 0vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 0vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
PIERRE MALAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 2vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA EALA 1vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 2vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 0vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ZEINA SHAABAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2vs
KAROLA BEJENARU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
REBEKA MASAROVA 2vs
J. BOUZAS MANEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 1vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 2vs
JUSTINE PYSSON 1
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 2vs
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
LORENZO ROTTOLI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 2vs
MARTHA MATOULA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAJEK/VILARDO 2vs
MORAING/ROSENKRANZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORZA/DIMA 2vs
GUNES/SARITAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARKOVA/RADISIC 2vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
FALKOWSKA/KUBKA 1vs
CENGIZ/HOURIGAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
PATZANOVSKY/SOLBERG 0vs
BOYER/DAMM 2
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
CRETU/IVANOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 1vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BINDA/MINC 0vs
ARRIBAGE/BROVILLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN 1vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 2vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
JANI/SHERIF 2vs
CAKAREVIC/MALECKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
INDIA (W) 2vs
SOUTH KOREA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PRISKA M. NUGROHO 2vs
NIGINA ABDURAIMOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 3vs
CHINESE TAIPEI (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 1vs
A. BARROSO CAMPOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
THOMAS DESCHAMPS 1vs
INIGO CERVANTES 2
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
BOONE/OSABUOHIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2vs
JANG SU JEONG 0
ΤΕΛΙΚΟ
INDONESIA (W) 3vs
UZBEKISTAN (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LE BIHAN/NOEL 2vs
SIMMONDS/THOMBARE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
GALFI/STRAKHOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
GADIENT/KARAMOKO 0vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BECKER/MALAN 0vs
CARIPI/HUNTER 2
ΤΕΛΙΚΟ
S. RODRIGUEZ TAVERNA 0vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 2vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAGGINI/SANER 0vs
HERRMANN/PRISACARIU 1
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
MAIGA/VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN CERUNDOLO 2vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHLPAC/MARTINICH 0vs
CUROVIC/OSTLUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
NICOLAS ARRECHE 2
ΤΕΛΙΚΟ
COLMEGNA/SPITERI 1vs
KLASEN/KOELZER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ 1vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KERKHOVE/SCHOOFS 2vs
KRUNIC/SREBOTNIK 0
ΤΕΛΙΚΟ
DAVIS/SIBANDA 0vs
ARENDS/BECKLEY 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
RAMADAN/SHAABAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
OCHSNER/ZUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
EN SHUO LIANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DARYA KASATKINA 2vs
IRINA MARIA BARA 0
ΤΕΛΙΚΟ
RAWAT/VELDHEER 0vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
NOVAC/VIG 0vs
LEE/ROMEO 2
ΤΕΛΙΚΟ
GIRARDI/KULHAVA 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
GASPAR/MASAROVA 2vs
BERGEN/DUCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2vs
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TERENCE ATMANE 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ 1vs
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CARR/DENOLLY 2vs
KALENICHENKO/THIROU. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
IGOR SAVELJIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HE/HUA 0vs
GIACOMINI/KIVATTSEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZMINE/OUAKAA 0vs
KILANI/KOROLEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 0vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELNIKOVA/WALTERT 2vs
KOKLINA/MISHINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MITU/OLARU 1vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
JAQUELINE CRISTIAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
SALGADO/TORRES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 0vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ 0vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DUERST/STADLER 1vs
GIMBRERE/MORANDAIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
PENG/XU 2vs
CHAN/YANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2vs
JUAN BAUTISTA TORRES 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUSSIN/JONCOUR 2vs
CABRAL/FARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
DEN HEIJER/TURCHETTI 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORTOLOTTI/ESTEVE 0vs
MARTOS GORNES/PEREZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BENJAMIN AMBROSIO 0vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
THANOS/XILAS 1vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ 0vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NUGROHO/TJEN 2vs
KARIMJAN./NORMUROD. 0
ΤΕΛΙΚΟ
MIRZA/RAINA 2vs
HAN N./KIM N. 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 2vs
GIAN MARCO MORONI 0
ΤΕΛΙΚΟ
TAMARA ZIDANSEK 1vs
ANASTASIA POTAPOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BANES/ELLIS 2vs
FANSELOW/MERTENS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 2vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MERINO/PENA LOPEZ 2vs
URYSON/VILLANUEVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA-LENA FRIEDSAM 2vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANZANERA/TRAPEZNIK. 0vs
CERVANTES/ROCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ 0vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ 2vs
HURRICANE TYRA BLACK 0
ΤΕΛΙΚΟ
G. GRANOLLERS-PUJOL 1vs
JULES OKALA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 0vs
LAURA SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ABOIAN/FARJAT 0vs
ARRECHE/CASANOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ 0vs
NOAH RUBIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ 1vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 1vs
JIL BELEN TEICHMANN 0
PENG/XU -vs
CHAN/CHAN -
NUGROHO/SUTJIADI -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
JESSICA PEGULA -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -vs
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ -
ΧAΛΜΠΑΕΡ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ -vs
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -
KATERINA SINIAKOVA -vs
VERA ZVONAREVA -
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ -
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ -
KRISTIE AHN -vs
IRINA BEGU -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -vs
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -
LESYA TSURENKO -vs
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KATO/WANG -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -
DANIEL/DONSKOY -vs
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ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
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GLEASON/LOEB -
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -vs
JOHANNA KONTA -
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ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
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RIO PRETO-SP 1
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ΠΕΛΟΤΑΣ 1vs
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ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 1
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SANTA CRUZ-PE 1
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ΤΙΓΚΡΕ 0vs
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2
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ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 0
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ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1
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ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -
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CA ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
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PENAPOLENSE 0vs
SERTAOZINHO-SP 0
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ΤΑΟΥΜΠAΤΕ 2vs
ΣAΟ ΚΑΕΤAΝΟ 1
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ΣAΟ ΜΠΕΡΝAΝΤΟ 0vs
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 0
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PORTUGUESA-SP 3vs
ΑΤΙΜΠΑΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRB ΑΛ 2vs
ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 79vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΣ ΦΡΙΑΡΣ 80vs
ΧΑΒΙΕ ΜAΣΚΕΤΙΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡ ΜΠΟΝΙΣ 89vs
SAINT JOSEPH'S HAWKS 73
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ΤΖΟΡΤΖ ΜΕΙΣΟΝ ΠAΤΡΙΟΤΣ 57vs
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΜΠΙΛΙΚΕΝΣ 69
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ΜΑΡΣΑΛ ΘΑΝΤΕΡΙΝΓΚ ΧΕΡΝΤ 94vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΤΛ. ΑΟΥΛΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 69vs
ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 45
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΡΕΙΖΟΡΜΠΑΚΣ 99vs
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΣΤ. ΤΑΙΓΚΕΡΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ 61vs
ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΦΛ. ΝΑΙΤΣ 61vs
ΣAΟΥΘ. ΜΕΘΟΝΤΙΣΤ ΜAΣΤΑΝΓΚΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 54vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΟΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 77vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΛΕΡ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ 77vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣ ΡΕΝΤ ΣΤΟΡΜ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΛΟΤ 56vs
ΝΟΡΘ ΤΕΞΑΣ ΜΙΝ ΓΚΡΙΝ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΣΤ ΡΕΝΤ ΦΟΞΙΣ 69vs
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 68vs
ΚΟΥΙΝΙΠΙAΚ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΧΟΥΖΙΕΡΣ 72vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ 59vs
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΜΠΛ ΟΟΥΛΣ 51vs
ΤΟΥΛΣΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΧΑΡΙΚΕΙΝ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΛΟΝΙΑΝΣ 52vs
ΦΟΡΝΤΑΜ ΡΑΜΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΝΤ ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ ΜΟΝΑΡΚΣ 84vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΡΟΟΥΝΤΡΑΝΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΙΝΤΕΡ ΜΠΡΟΝΚΣ 71vs
ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΟΡΝ ΤAΙΓΚΕΡΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ Α&Μ ΑΓΚΙΣ ΑΘΛΕΤΙΚΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ 87vs
ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 70vs
ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑ ΣΑΛ ΕΞΠΛΟΡΕΡΣ 64vs
UMASS MINUTEMEN 75
ΤΕΛΙΚΟ
LIU SHARKS 73vs
ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΤΕΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76vs
FIU PANTHERS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74vs
ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΤΛ ΤΕΝΕΣΙ ΜΠΛΟΥ ΡAΙΝΤΕΡΣ 56vs
UTEP MINERS 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΝΤΕΜΟΝΣ 95vs
NEW ORLEANS PRIV. 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΙΣΤΕΡΝ ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΛΑΙΟΝΣ 69vs
ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΜΠΕΑΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΙΤΟΝ ΜΠΛΟΥΤΖΕΙΣ 91vs
ΤΖΟΡΤΖΤAΟΥΝ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΟΛΣ ΣΤΕΙΤ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 80vs
MCNEESE STATE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΣΙΣΙΠΙ 57vs
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΣΑΣ ΤΖΕΙΧΟΚΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΧΟΡΝΤ ΦΡΟΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΚΟΡΠΟΥΣ ΚΡΙΣΤΙ 74vs
ΣΑΜ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΡΚΑΤΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ 74vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΚΑΡΝΕΙΤ ΓΟΥΟΡΝΤ ΚAΡΝΤΙΝΑΛΣ 76vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΧAΣΚΙΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΤΟΝ ΧΟΛ 77vs
ΒΙΛΑΝΟΒΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ-ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΧΑΡΙΚΕΙΝΣ 44vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 46
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ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΡΕΜΠΕΛΣ 75vs
ΤAΙΓΚΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΤΡ ΝΤΑΜ 71vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΣΤΕΙΤ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΟΥΝΤ ΑΙΛΑΝΤ ΡΑΜΣ 57vs
ΝΤΕΙΤΟΝ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΕΚ 73vs
ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠAΝΘΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 69vs
ΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΠAΤΖΕΡΣ 63vs
ΝΟΡΘΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 67vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
UC IRVINE ANTEATERS 70vs
ΚΑΛ ΝΟΡΘΡΙΤΖ 72
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -vs
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
PETROLINA 0vs
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 77vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 57
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ -
SAO JOSE -vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
RIO BRANCO-PR 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 114vs
KW TITANS 107
ΤΕΛΙΚΟ
CARIDUROS DE FAJARDO 111vs
VAQUEROS DE BAYAMON 98
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITANES DE ARECIBO 95vs
BRUJOS DE GUAYAMA 80
ΤΕΛΙΚΟ
KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ 2vs
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 2vs
ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 1vs
ΛΙΜΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 80vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤAΔ 71vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΜΣΑ 96vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 92
ΤΕΛΙΚΟ
LA UNION 80vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
LONG ISLAND NETS 124vs
DELAWARE BLUE COATS 108
ΤΕΛΙΚΟ
NORTH. ARIZONA SUNS 131vs
IOWA WOLVES 138
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 101vs
SANTA CRUZ WARRIORS 95
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH BAY LAKERS 146vs
STOCKTON KINGS 137
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 3vs
SAN JOSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΠΟΤΟΣΙ 2vs
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 2