Κίερεν Πέρκινς: Νέος πρόεδρος της ομοσπονδίας κολύμβησης της Αυστραλίας (pic)

Ήμουν εκεί στην τελευταία του κούρσα. Ήταν στο Σίδνεϊ το 2000. Για αυτόν ήταν οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες και για μένα οι πρώτοι μου. Από παιδί ήταν το είδωλο μου. Του οφείλω πολλά και ας μην το ξέρει. Συγχαρητήρια https://www.swimming.org.au/news-articles/perkins-appointed-swimming-australia-president

