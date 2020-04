Ντάγια Σέτο: Βρήκε τρόπο να είναι κάθε ημέρα στο νερό ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης (vid)

自分専用のプール完成 これで自宅でも軽く泳げるようになりました笑 水をキャッチする感覚や泳がないと動かない細かい関節や筋肉があるんです。だから泳がないと。 早くコロナが収束してほしい切実に… #stayhome #おうち時間 #mypool #myaquaticstory

