Η «καυτή» Εφίμοβα δείχνει πως προπονούνται οι κολυμβητές στις ημέρες του covid-19 (pics & vid)

Все новое это - хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше так сказатьНе грустите и не болейтеплаваю я лучше чем говорю и снимаю видео да и на суще так себеЗато всегда на позитиве #swimming #stayhome #swimathome #swimatthekitchen

A post shared by Yuliya Efimova (@pryanya93) on Apr 9, 2020 at 12:46am PDT