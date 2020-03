Φαν Ντε Μπεργκ: Ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης που αγαπά την Ελλάδα και παλεύει με τον Covid-19 (pics&vids)

Ένας νέος άνθρωπος, ένας κολυμβητής-θηρίο, που έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του είναι άλλο ένα θύμα του κορονοϊού.

Ο Κάμερον Φαν Ντε Μπεργκ παραδέχτηκε ότι εδώ και 14 ημέρες δίνει "μάχη" με τον κορονοϊό (covid-19) και τα καταφέρνει έχοντας πάντα δίπλα του την σύζυγο του που είναι η ελληνικής καταγωγής Νεφέλη Βαλακέλη.

Ο Νοτιοαφρικανός Ολυμπιονίκης που αγαπάει την Ελλάδα όσο και την πατρίδα του και επέλεξε να τελέσει το γάμο του με την Νεφέλη στην Ελλάδα δεν είναι πλέον εν ενεργεία αθλητής αλλά προειδοποιεί τους αθλητές να προσέχουν.

«Δίνω μάχη με το covid-19 για 14 ημέρες», λέει αρχικά ο Κάμερον και συνεχίζει: «Παρακαλώ φροντίστε τους εαυτούς σας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Ο κορονοϊός δεν είναι αστείο».

Ο σπουδαίος κολυμβητής που σε λίγους μήνες θα κλείσει τα 32 χρόνια ζωής μιλάει και για τα συμπτώματα που έχει: «Αν και τα ακραία συμπτώματα όπως ο πυρετός έχει υποχωρήσει νιώθω κόπωση και έχω ελαφρύ βήχα.

Κάθε σωματική άθληση όπως το περπάτημα με εξαντλεί για ώρες. Μέχρι στιγμής είναι ο χειρότερος ιός που έχω περάσει. Είμαι υγιής άνθρωπος με ισχυρούς πνεύμονες που ζει με τον υγιεινό τρόπο ζωής».

Ο Κάμερον τονίζει σε νέα ανάρτηση στο twitter ότι οι αθλητές που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες συνεχίζουν με κίνδυνο για την υγεία τους.

Μια φανταστική καριέρα

Ο γεννημένος το 1988 Κάμερον ξεκίνησε από μικρός την κολύμβηση και όταν αυτή ολοκληρώθηκε το 2018 είχε κερδίσει τα πάντα.

Πρωταθλητής στο πρόσθιο. Το 2012 στο Λονδίνο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατέκτησε το χρυσό στα 100μ το οποίο συνόδευσε και με νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα κέρδισε το ασημένιο πάλι στα 100μ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει 10 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (50αρα) και άλλα 7 στην ίδια διοργάνωση αλλά σε 25αρα πισίνα.

Κρατάει από το 2009 τα παγκόσμια ρεκόρ σε 50 και 100μ πρόσθιο (25αρα).

Παράλληλα σπούδασε χρηματοοικονομικά ενώ έχει αναπτύξει έντονο φιλανθρωπικό έργο και δεν παραλείπει να μιλάει στους νέους και σε εργαζομένους σε επιχειρήσεις για αυτά που έμαθε μέσα από τον αθλητισμό και όχι μόνο.

Ο γάμος στην Ελλάδα

Ο Φαν Ντε Μπεργκ είναι κάθε καλοκαίρι διακοπές στην Ελλάδα. Ο λόγος είναι η σύζυγος του που είναι από την χώρα μας. Είναι η Νεφέλη Βαλακέλη την οποία και παντρεύτηκε με ορθόδοξο γάμο το καλοκαίρι του 2018 στην Ανάβυσσο.

Είναι πολλά χρόνια μαζί και πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση (Δεκέμβριος 2018) είχαν αποφασίσει να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Η Νεφέλη έχει σπουδάσει Νομική ενώ ασχολείται και με την διαφήμιση. Ζουν στο Λονδίνο.

Loads of sun,swimming,frappe and love last week in Greece! Magical place that is my home away from South Africa pic.twitter.com/sYYEgO12MN — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) August 20, 2019

Introducing Mr and Mrs Van Der Burgh pic.twitter.com/OI4UjgYhhN — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) July 4, 2018

The most precious moment of our lives pic.twitter.com/R5SDT1M2F4 — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) July 12, 2018

Great time in Naoussa,Paros with all our friends. Worth a visit if ever passing through Greece! pic.twitter.com/ADcKtYB6RM — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) July 7, 2018

One of the best things about living in London is having Europe on your doorstep! #Greece pic.twitter.com/CpymQCLhko — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) July 8, 2019

South African swimmer and Olympic medallist @Cameronvdburgh has announced his retirement. Do you remember this gold medal moment from London 2012? @fina1908 @TeamSA18 pic.twitter.com/bhjrJRRtHE — Olympic Channel (@olympicchannel) December 12, 2018