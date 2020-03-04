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  • 1A DIVISIÓ
  • COPA DEL REY 2005/06
  • COPA ARGENTINA

  • ΠΑΟΚ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΑΕΚ 1

    vs

    ΑΡΗΣ 1

    LIVE MATCH

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΒΟΝΝΗ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 14

    vs

    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 14

    LIVE MATCH

  • ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -

    vs

    ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    PRE-MATCH

  • ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -

    vs

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -

    PRE-MATCH

  • ΛΥΩΝ -

    vs

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0

    LIVE MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2

    vs

    ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2

    LIVE MATCH

  • ΣΙΝΝΙΚ-Μ ΓΙAΡΟΣΛΑΒΛ -

    vs

    ΟΥΡAΛ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ 52 ΠΛΟΙΕΣΤΙ 0

    vs

    ΣΕΠΣΙ ΟΣΚ ΣΦAΝΤΟΥ 1

    LIVE MATCH

  • POLITEHNICA IASI -

    vs

    ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΡΑΙΟΒΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΤΡΕΝΤΣΙΝ 7

    vs

    ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 7

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΙΤΡΑ 1

    vs

    ΖΛAΤΕ ΜΟΡAΦΤΣΕ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 0

    vs

    ΠΟΠΡΑΝΤ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΡΕΝΤ 0

    vs

    ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΟΚ ΝΙΣ 1

    vs

    ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ ΚΡΑΓΚΟΥΖΕΒΑΤΣ 1

    LIVE MATCH

  • ΠΑΡΤΙΖAΝ ΜΠΕΟΓΚΡAΝΤ -

    vs

    ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3

    vs

    ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 0

    vs

    ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3

    vs

    ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 1

    vs

    ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΠAΣΚΕΤΜΠΟΛ ΣΒΙΤAΒΙ 100

    vs

    ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 61

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΟΣΤΡAΒΑ 58

    vs

    ΓΚΕΟΣΑΝ ΚΟΛΙΝ 59

    LIVE MATCH

  • LIVE

    BK OLOMOUCKO 30

    vs

    ΟΠAΒΑ 40

    LIVE MATCH

  • BASKET BRNO -

    vs

    ΚΡΑΛΟΒΣΤΙ ΣΟΚΟΛΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 0

    vs

    ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΕΛΣΙΝΚΙ ΣΙΓΚΑΛΣ 61

    vs

    ΚΟΥΒΟΤ ΚΟΥΒΟΛΑ 42

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΤAΜΠΕΡΕ ΠΙΡΙΝΤΟ 62

    vs

    ΟΥΡΑ 36

    LIVE MATCH

  • LIVE

    KOBRAT LAPUA 54

    vs

    ΚΟΡΙΧAΙΤ ΟΥΣΙΚΑΟΥΠΟΥΝΚΙ 35

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΑΛΟΝ ΒΙΛΠAΣ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 41

    vs

    ΚΑΤAΓΙΑ 36

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΡΑΛΙΕΒΟ (Γ) 55

    vs

    BANOVICI (W) 38

    LIVE MATCH

  • LIVE

    BEROE (W) 48

    vs

    ZKK ΑΘΛΕΤ ΤΣΕΛΙΕ (Γ) 45

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 2

    vs

    ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 58

    vs

    ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ Β’ 45

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 76

    vs

    ΜΠΟΥΡΕΒΕΣΤΝΙΚ ΓΙAΡΟΣΛΑΒ 85

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΙΜΚΙ-ΠΟΝΤΜΟΣΚΟΒΙΕ ΜΟΣΧΑΣ 99

    vs

    ΚΙΟΥΠΟΛ-ΡΟΝΤΝΙΚΙ ΙΖΧΕΒΣΚ 100

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΕΜΠ -ΣΟΥΜΖ ΡΕΒΝΤΑ 87

    vs

    ΟΥΡAΛ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΡAΛΜΑΣ 90

    vs

    ΡΟΥΝΑ ΜΟΣΧΑΣ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    UNIVERSITY-UGRA 86

    vs

    ΣΠΑΡΤΑΚ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΜΠΡΝΟ (Γ) 55

    vs

    ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) 40

    LIVE MATCH

  • LIVE

    BK ZABINY BRNO (W) 33

    vs

    ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) 26

    LIVE MATCH

  • LIVE

    BK LOKO TRUTNOV (W) 0

    vs

    ΛΕΒΧAΡΤΙΤΣΕ ΤΣΟΜΟΥΤΟΒ (Γ) 2

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΡΟΖΑ ΡAΝΤΟΜ 35

    vs

    ΖΙΕΛΟΝΑ ΓΚΟΡΑ 40

    LIVE MATCH

  • ΣΤAΡΟΓΚΡΑΝΤ ΓΚΝΤAΝΣΚΙ -

    vs

    ΟΣΤΡΟΒ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΓΟΥΙΝΤΖΕΟ ΛΟΝΤΖ (Γ) 20

    vs

    ΠΟΛΙΤΕΚΝΙΚΑ ΓΚΝΤAΒΣΚΑ (Γ) 14

    LIVE MATCH

  • LIVE

    KSSSE AZS PWSZ ΓΚΟΡΖΟΟΥ(Γ) 37

    vs

    ΕΝΕΡΓΚΑ ΤΟΡΟΥΝ (Γ) 32

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΟΥΜΣ ΛΟΥΜΠΛΙΝ (Γ) 26

    vs

    ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ (Γ) 23

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ (Γ) 29

    vs

    ΣΛΕΖΑ ΒΡΟΚΛΟ (Γ) 16

    LIVE MATCH

  • ΓΚΑΝΣΚΙ (Γ) -

    vs

    ΙΝΕΑ ΠΟΖΝΑΝ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ (Γ) -

    vs

    ΜΠΙΝΤΓΚΟΤΖ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΠΑΡΝΟΥ 55

    vs

    ΛΙΕΠAΓΙΑΣ 31

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΤAΡΤΟΥ ΓΙΟΥΛΙΚΟΛ 40

    vs

    RSK ΤAΡΒΑΣ 24

    LIVE MATCH

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    TALTECH BASKETBALL 25

    vs

    ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝ 38

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    ΒΑΛΜΙΕΡΑ ΓΚΛAΣ 35

    vs

    ΤΑΛΙΝΑ ΚAΛΕΒ 36

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    ΛΟΥΤΣΕΝΕΤΣ 26

    vs

    INTER BRATISLAVA 29

    LIVE MATCH

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    ΚΟΜAΡΝΟ 28

    vs

    ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ 40

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    ΒΚ ΣΒΙΤ 36

    vs

    ΖΙΛΙΙΝΑ 29

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    ΛΕΒΙΤΣΕ 32

    vs

    ΧAΝΤΛΟΒΑ 27

    LIVE MATCH

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    ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 4

    vs

    ΝΤΝΙΠΡΟ-1 0

    LIVE MATCH

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