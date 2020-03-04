ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΑΕΚ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
LIVE
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 22vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 17
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
LIVE
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 120vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 134vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 94vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126
LIVE
ΑΕΚ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΤΟΦΑΣ 35vs
ΑΝΔΟΡΑ 25
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
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ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 42vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 34
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ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 22vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 17
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
LIVE
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ 1vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 2
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 2vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 1vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ 1vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 1
LIVE
ALEX BARRENA 0vs
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ 1
LIVE
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0vs
THIAGO TIRANTE 0
LIVE
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 1vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ 0
LIVE
KOUZNETSOV/MARTINEZ 0vs
BORTOLOTTI/ESTEVE 1
LIVE
KATERINA BONDARENKO 0vs
REBECCA PETERSON 0
LIVE
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ 0vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ 0
LIVE
CERVANTES/ROCA 0vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS 0
LIVE
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ 0vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ 0
LIVE
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ 0vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCADOO/PARKS 2vs
XU/YOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA SINIAKOVA 2vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM CLIJSTERS 0vs
JOHANNA KONTA 2
ΤΕΛΙΚΟ
XUN FANG YING 1vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
K. KING/PATINO 2vs
DESCOTTE/HERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINORI IMADA 0vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA POTAPOVA 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 2vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΤΟ ΝAΧΟ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 2vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ 0vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
GUSTAF STROM 0
ΤΕΛΙΚΟ
FANNI STOLLAR 1vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ 0vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 2vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAULA ORMAECHEA 0vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 2vs
PAULA KANIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ 0vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 2vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROBBIE ARENDS 1vs
MUZINGAYE SIBANDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ 0vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ 0vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JUSTINE PYSSON 2vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 2vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA 0vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
EVGENY TYURNEV 0vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 2vs
SAUMYA VIG 0
ΤΕΛΙΚΟ
CEZAR CRETU 0vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
UMUT KAAN YENILMEZ 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAIGE MARY HOURIGAN 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEVIN BADENHORST 0vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 2vs
ARINA VASILESCU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ 1vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 2vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ 0vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CONSTANTIN SCHMITZ 1vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANRI NAGATA 0vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ELENA-TEODORA CADAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TE RIGELE 0vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
ΚΟΠ Σ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDER IGOSHIN 0vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO BRONZETTI 0vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
N. SANCHEZ IZQUIERDO 1vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 2vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 2vs
J. FCO VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 2vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
DARJA VIDMANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ 1vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FRANCESCO MAESTRELLI 2vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELIS SEZER 2vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
NINO EHRENSCHNEIDER 1vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 2vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARL ROOTHMAN 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUC KOENIG 0vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 2vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
HANA EL DEEB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 1vs
HALA FOUAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERT ROGLAN 1vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 2vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NG HAO YUAN 0vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERI SHIMIZU 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ 0vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
MIKAEEL WOODMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARTHA MATOULA 2vs
RAFAILIA FULOP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
GERHARDT BECKER 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN ALCALDE 0vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 2vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 2vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 2vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELISA CAMERANO 2vs
SHAHD HABIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ 0vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 2vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
JORGE MARTINEZ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELEONORA MOLINARO 0vs
OANA GEORGETA SIMION 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAPKO/MAROZAVA 2vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ALISON VAN UYTVANCK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
WILLIAM GRIFFITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ 1vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 2vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAGAR RAMADAN 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PIERRE MALAN 2vs
CONNOR KRUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDR BINDA 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 2vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARION VIERTLER 2vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEDRO ARAUJO 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAKERU YUZUKI 1vs
TIM HANDEL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ 0vs
A. BARROSO CAMPOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ 0vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ISABELLA KRUGER 1vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TIM RIEDEL 0vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PURTSELADZE/STROM 0vs
PATZANOVSKY/SOLBERG 2
ΤΕΛΙΚΟ
GABARRO/TACCHI 1vs
GUNES/SARITAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHINESE TAIPEI (W) 2vs
SOUTH KOREA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MASUR/SIMON 0vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0vs
JANG SU JEONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 3vs
INDONESIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 1vs
VICTOR ERNAELSTEEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
HESSE/TAYLOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
JANICE TJEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ 0vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOKLINA/MISHINA 2vs
SEIBOLD/ZAJA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOGDAN/MDLULWA 0vs
OCHSNER/ZUGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
LANGA/LOUBSER 0vs
LE BIHAN/NOEL 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BILGIN/ILKEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOS KEISIDIS 0vs
A. CORNUT CHAUVINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLAKE ELLIS 0vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTUNA/WILLIS 0vs
APOSTOL/GRIGORIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
LECHEMIA/PONCHET 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAKAREVIC/MALECKOVA 2vs
LUKAS/NJIRIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARIA KALLISTROU 0vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ 2vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NICHOLAS DAVID IONEL 0vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΡΖAΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
NICOLAS ARRECHE 2
ΤΕΛΙΚΟ
IVAN GAKHOV 0vs
THOMAS DESCHAMPS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ 1vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2vs
GENARO OLIVIERI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KAROLA BEJENARU 2vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2vs
ΠΕΡΕΙΡΑ ΧΟΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STEVAN POPOVIC 0vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BURGER/KRUGER 0vs
CENGIZ/HOURIGAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ 0vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ 2vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 2vs
ASTAKHOVA/DEMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SERGIO SIKHARULIDZE 0vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUKHARCHUK/RUSOVA 0vs
SIMMONDS/THOMBARE 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOSE ZEHNDER MARIA 0vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
IGOR SAVELJIC 2vs
HAMAD MEDJEDOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
HERRMANN/PRISACARIU 2vs
ALEXANDRE/CRESCENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAMILA GIORGI 2vs
ALIZE CORNET 1
ΤΕΛΙΚΟ
ORTEGA/ROOTHMAN 0vs
RAWAT/VELDHEER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ 2vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELNIKOVA/WALTERT 2vs
SINHA/TSIANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
SALTON/VAN WYK 0vs
KALENICHENKO/THIROU. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ 0vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZEINA SHAABAN 2vs
FARIDA SABRA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SIMON IVANOV 0vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABRAL/FARIA 2vs
PAUL/STEINEGGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA EALA 1vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2vs
KENNY DE SCHEPPER 0
ΤΕΛΙΚΟ
EN SHUO LIANG 2vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DE ROSA/MARTELLATO 0vs
MAIGA/VIDAL AZORIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOSTYUK/KUZMOVA 2vs
KALASHNIK./SAVINYKH 0
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
MARRERO/MULYE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ 2vs
AFONSO SALGADO 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZMINE/OUAKAA 2vs
MULLER/TIMMERMANS 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/VIDMANOVA 0vs
GIMBRERE/MORANDAIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DOUMBIA/REBOUL 0vs
DAVIS/SIBANDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0vs
G. GRANOLLERS-PUJOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
CREPATTE/PONTICO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 2vs
ZAKHAR TRAPEZNIKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 2vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOLAR/MAKHORKINA 0vs
GAGGINI/SANER 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 2vs
HAN N./KIM N. 0
ΤΕΛΙΚΟ
XU/ZHANG 2vs
NUGROHO/TJEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINNEN/VAN UYTVANCK 0vs
KERKHOVE/SCHOOFS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOEHLER/HANDEL 0vs
KILANI/KOROLEV 2
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
INDIA (W) 2vs
UZBEKISTAN (W) 0
MIRZA/RAINA -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
YSALINE BONAVENTURE -
ΜΠΡΑΜAΤΖΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -vs
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ -
ROMAN BURRUCHAGA -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
KRISTIE AHN -vs
USUE ARCONADA -
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -vs
ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΡΟΜΠΙΝ -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
BERNARDA PERA -vs
WANG XINYU -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ -
IRINA BEGU -vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΜΠΟΣΙΟ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
SEM VERBEEK -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
ΧΟΒΧΑΝΙΣΙAΝ ΜOΥΣΕΓΚ -vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -vs
MISAKI DOI -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ -vs
JODY MAGINLEY -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
GAKHOV/LOPEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
BARRENA/VILICICH -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
LESYA TSURENKO -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
CHRISTINA MCHALE -vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
HURRICANE TYRA BLACK -vs
ΜΠΕΚΤAΣ ΕΜΙΝΑ -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ -vs
SOPHIA SHAPATAVA -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΜΟΝΤΕΖ ΠAΜΕΛΑ -vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ -vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
TOBY BOYER -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ -vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
JORDAN SAUER -
RODRIGO BANZER -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ -vs
ΜΠΡAΣΓΟΥΕΛ ΜΙΣΑΧ -
ΣΟΥ ΣΙΛΙΝ -vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
LIVE
ΑΛ ΜΟΥΤΖAΧΑ 1vs
ΑΛΜΠΟΥΚΙΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ-ΚΑΟΥΚAΜΠ 0vs
ΑΛ ΝΑΧΝΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΖΡΑΝ 4vs
ΑΛ ΚΑΛΕΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ-ΤΖΑΜΠΑΛΑΙΝ 0vs
ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙAΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΑΙΝ 3vs
ΑΛ-ΤAΚΝΤΟΜ 1
LIVE
ΣΟΧAΡ 0vs
ΑΛ ΣΙΜΠ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜAΝ ΦΚ 0vs
ΝΤΟΦAΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΝAΧΝΤΑ 2vs
ΣΑΧAΜ 1
ΑΛ ΣΟΥΒΑΙΚ -vs
ΑΛ ΝΑΣΡ -
LIVE
CANTON CHARGE 83vs
WISCONSIN HERD 71
LIVE
OKLAHOMA CITY BLUE 43vs
MEMPHIS HUSTLE 25
LIVE
WINDY CITY BULLS 25vs
RAPTORS 905 31
ΤΕΛΙΚΟ
ERIE BAYHAWKS 116vs
LONG ISLAND NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTIN SPURS 119vs
TEXAS LEGENDS 124
ΤΕΛΙΚΟ
AGUA CALIENTE 110vs
STOCKTON KINGS 116
LIVE
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 0vs
ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 0
LIVE
ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ 2vs
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΡΑ 1961 1vs
ΟΣΙΓΕΚ 0
ΧAΙΝΤΟΥΚ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -
LIVE
CONSTANTA (W) 71vs
AGRONOMIA (W) 43
LIVE
ARAD (W) 64vs
ΣΕΠΣΙ ΣΙΚ (Γ) 80
LIVE
TARGOVISTE (W) 54vs
SATU MARE (W) 69
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPIA BRASOV (W) 91vs
CLUJ-NAPOCA (W) 61
ΤΕΛΙΚΟ
TARGU MURES (W) 42vs
TARGU SECUIESC (W) 69
LIVE
FC PRISHTINA 3vs
KF FERIZAJ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KF BALLKANI 2vs
FC DRITA 0
ΤΕΛΙΚΟ
KF GJILANI 2vs
KF FERONIKELI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KF TREPCA '89 1vs
KF LLAPI 2
LIVE
PARTIZANI TIRANA 0vs
ΤΕΟΥΤΑ ΝΤΟΥΡΕΣ 1
LIVE
ΦΛΑΜΟΥΡΤAΡΙ 0vs
ΤΙΡΑΝΑ 1
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SKENDERBEU KORCE 2vs
LUFTETARI 0
LIVE
KUKESI 0vs
VLLAZNIA SHKODER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙ 2vs
BYLIS BALLSH 1
LIVE
ΜΠΟΥΑΚΕ 0vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΓΚΑΝΟΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASI D'ABENGOUROU 0vs
SOL FC 0
LIVE
ΑΖAΜ 2vs
ΣΙΜΠΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΑΣAΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ ΜAΡΑ 1vs
ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΠΡΙΖΟΝΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΒΟΥ ΣΟΥΤΙΝΓΚ 1vs
ΑΛΙAΝΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΓΚΕΡΑ ΣΟΥΓΚΑΡ 2vs
ΕΜΠΕΓΙΑ ΣΙΤΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΤΙΜΠΟΥΑ ΣΟΥΓΚΑΡ 1vs
ΝΑΜΟΥΝΓΚΟ 1
ΕΜΒΑΝΤΟΥΙ -vs
ΠΟΛΙΣΙ ΤΑΝΖΑΝΙΑ -
ΛΙΠΟΥΛΙ -vs
ΝΤAΝΤΑ -
SINGIDA UNITED -vs
ΚΟΣΤΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ -
ΚΜΣ 0vs
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 0
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ΟΚ ΝΙΣ 1vs
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ ΚΡΑΓΚΟΥΖΕΒΑΤΣ 1
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΜΠΕΟΓΚΡAΝΤ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
LIVE
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3vs
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 0
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ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 0
LIVE
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 0vs
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 0
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ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 1vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 0
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ΜΠAΣΚΕΤΜΠΟΛ ΣΒΙΤAΒΙ 101vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 65
LIVE
ΟΣΤΡAΒΑ 64vs
ΓΚΕΟΣΑΝ ΚΟΛΙΝ 61
LIVE
BK OLOMOUCKO 30vs
ΟΠAΒΑ 42
BASKET BRNO -vs
ΚΡΑΛΟΒΣΤΙ ΣΟΚΟΛΙ -
LIVE
ΤΣΕΛΙΕ 0vs
ΜAΡΙΜΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΚ ΜΠΡAΒΟ 2vs
ΝΤΟΜΖAΛΕ 1
ΜΟΥΡΑ -vs
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -
LIVE
ORPO (W) 2vs
KUORTANE (W) 0
LIVE
ΒΑΜΠΟΥΛΑ (Γ) 1vs
ΒΙΕΣΤΙ (Γ) 1
LIVE
ΕΛΣΙΝΚΙ ΣΙΓΚΑΛΣ 64vs
ΚΟΥΒΟΤ ΚΟΥΒΟΛΑ 42
LIVE
ΤAΜΠΕΡΕ ΠΙΡΙΝΤΟ 62vs
ΟΥΡΑ 36
LIVE
KOBRAT LAPUA 56vs
ΚΟΡΙΧAΙΤ ΟΥΣΙΚΑΟΥΠΟΥΝΚΙ 36
LIVE
ΣΑΛΟΝ ΒΙΛΠAΣ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 41vs
ΚΑΤAΓΙΑ 36
LIVE
ΚΡΑΛΙΕΒΟ (Γ) 58vs
BANOVICI (W) 38
LIVE
BEROE (W) 50vs
ZKK ΑΘΛΕΤ ΤΣΕΛΙΕ (Γ) 47
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 0
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 58vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ Β’ 45
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 76vs
ΜΠΟΥΡΕΒΕΣΤΝΙΚ ΓΙAΡΟΣΛΑΒ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΜΠ -ΣΟΥΜΖ ΡΕΒΝΤΑ 87vs
ΟΥΡAΛ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ-ΠΟΝΤΜΟΣΚΟΒΙΕ ΜΟΣΧΑΣ 99vs
ΚΙΟΥΠΟΛ-ΡΟΝΤΝΙΚΙ ΙΖΧΕΒΣΚ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡAΛΜΑΣ 90vs
ΡΟΥΝΑ ΜΟΣΧΑΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
UNIVERSITY-UGRA 86vs
ΣΠΑΡΤΑΚ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 71
LIVE
ΜΠΡΝΟ (Γ) 56vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) 42
LIVE
BK ZABINY BRNO (W) 33vs
ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) 30
LIVE
BK LOKO TRUTNOV (W) 0vs
ΛΕΒΧAΡΤΙΤΣΕ ΤΣΟΜΟΥΤΟΒ (Γ) 8
LIVE
TAPIOLAN HONKA (W) 45vs
HBA (W) 50
LIVE
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΣΙΝΝΙΚ-Μ ΓΙAΡΟΣΛΑΒΛ -vs
ΟΥΡAΛ -
LIVE
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) 1vs
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ (Γ) 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Γ) 2
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -
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ΝΙΤΡΑ 1vs
ΖΛAΤΕ ΜΟΡAΦΤΣΕ 1
LIVE
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 0vs
ΠΟΠΡΑΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΕΝΤ 0vs
ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΝΤΣΙΝ 7vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 8
LIVE
ΡΟΖΑ ΡAΝΤΟΜ 35vs
ΖΙΕΛΟΝΑ ΓΚΟΡΑ 42
ΣΤAΡΟΓΚΡΑΝΤ ΓΚΝΤAΝΣΚΙ -vs
ΟΣΤΡΟΒ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΙ -
LIVE
ΑΛ ΜΟΥΧΑΡAΚ 1vs
ΜΑΝAΜΑ ΚΛΑΜΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΧΙΝΤ 1vs
ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1
LIVE
ΛΟΝΤΖ 2vs
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 1
LIVE
ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 0vs
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 0
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 -
LIVE
ΛΕΒΙΤΣΕ 32vs
ΧAΝΤΛΟΒΑ 29
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ΛΟΥΤΣΕΝΕΤΣ 29vs
INTER BRATISLAVA 29
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ΚΟΜAΡΝΟ 31vs
ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ 42
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ΒΚ ΣΒΙΤ 37vs
ΖΙΛΙΙΝΑ 31
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ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ 0vs
OLIMPIC SARAJEVO 0
LIVE
ΜΠΑΝΙΑΛΟΥΚΑ 0vs
ZELJEZNICAR 0
ΤΕΛΙΚΟ
RUDAR KAKANJ 0vs
GOSK GABELA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ 2vs
ΤΟΥΖΛΑ ΣΙΤΙ 1
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ΓΟΥΙΝΤΖΕΟ ΛΟΝΤΖ (Γ) 22vs
ΠΟΛΙΤΕΚΝΙΚΑ ΓΚΝΤAΒΣΚΑ (Γ) 17
LIVE
KSSSE AZS PWSZ ΓΚΟΡΖΟΟΥ(Γ) 40vs
ΕΝΕΡΓΚΑ ΤΟΡΟΥΝ (Γ) 34
LIVE
ΟΥΜΣ ΛΟΥΜΠΛΙΝ (Γ) 26vs
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ (Γ) 23
LIVE
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ (Γ) 33vs
ΣΛΕΖΑ ΒΡΟΚΛΟ (Γ) 16
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ (Γ) -vs
ΜΠΙΝΤΓΚΟΤΖ (Γ) -
ΓΚΑΝΣΚΙ (Γ) -vs
ΙΝΕΑ ΠΟΖΝΑΝ (Γ) -
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ΠΑΡΝΟΥ 55vs
ΛΙΕΠAΓΙΑΣ 31
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ΤAΡΤΟΥ ΓΙΟΥΛΙΚΟΛ 43vs
RSK ΤAΡΒΑΣ 26
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TALTECH BASKETBALL 25vs
ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝ 43
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ΒΑΛΜΙΕΡΑ ΓΚΛAΣ 38vs
ΤΑΛΙΝΑ ΚAΛΕΒ 39
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ΣΑΑΡΕΜAΑ 0vs
ALLIANZ MILANO 1
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ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ 1vs
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ 0
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΡΕΝ -
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ΖΒΟΛΕΝ 0vs
ΒΚ ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ 1
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ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ 1vs
ΚΟΖΙΤΣΕ 0
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ΣΠΑΡΤAΚ ΜΙΓΙAΒΑ 0vs
ΣΛAΒΙΑ ΣΒΙΝΤΝΙΚ 0
ΠΡΕΣΟΦ -vs
ΚΟΜAΡΝΟ -
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ΣΤAΜΠΑΕΚ 1vs
KOLBOTN 0
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CHERNO. II ODESSA 0vs
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