Nikolas Plytas’ Playground: Όλα όσα έγιναν στην αξέχαστη watersports FunDay!

Από νωρίς το πρωί τα καταμαράν αγκυροβόλησαν στον κόλπο της Βουλιαγμένης. Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε με την παρουσιάστρια, Ευαγγελία Τσιορλίδα να δίνει το έναυσμα ενημερώνοντας όλους τους παρευρισκόμενους για όλα όσα θα συμβούν και τον Dj Agent Greg να δίνει το ρυθμό με τη μοναδική του playlist. Παράλληλα, ο Νικόλας Πλυτάς σε ρόλο κριτή έδινε πολύτιμες οδηγίες στους διαγωνιζόμενους.

Συνολικά 10 αθλητές, 2 κορίτσια και 8 αγόρια δοκίμασαν τις ικανότητές τους στο wakeboard διεκδικώντας την κορυφή της κατάταξης. Δύο κορίτσια διαγωνίστηκαν στο πρώτο heat, με την Κατερίνα Ανδρεοπούλου να κατακτά τη πρώτη θέση. Η νεαρή αθλήτρια του wakeboard, φανερά ενθουσιασμένη για τη νίκη της, δήλωσε: «Θα ήθελα ακόμη περισσότερες κοπέλες να ασχοληθούν με τα θαλάσσια σπορ». Τη διαγωνιστική σκυτάλη παρέλαβαν οι νεαροί αθλητές του wake board δίνοντας το δικό τους αγώνα για τον πολυπόθητο τίτλο του "Man of the Day", σε μια συναρπαστική «μάχη» στο νερό. Νικητής αναδείχθηκε ο Πάνος Τροβάς, με ένα πολύ δυνατό run. «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει τέτοια διοργάνωση», δήλωσε ο Man of the Day.

Στην απονομή, ο αθλητής του Red Bull, Νικόλας Πλυτάς, φανερά συγκινημένος, τόνισε τη σημασία της τοποθεσίας του "Nikolas Plytas' Playground": «Σε αυτό το μέρος έκανα τις πρώτες μου προσπάθειες στο waterski, οι οποίες λειτούργησαν καταλυτικά για την μετέπειτα αθλητική μου πορεία. Θα ήθελα να προσφέρω πίσω στην κοινότητα των θαλάσσιων σπορ, η οποία στάθηκε πολύτιμος αρωγός στην εξέλιξή μου»!

Μετά το πέρας του διαγωνιστικού μέρους όλοι οι παρευρισκόμενοι, καλεσμένοι -ανάμεσα τους και ο επικοντιστής Εμμανουήλ Καραλής- και διαγωνιζόμενοι, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μερικά summer toys, υπό τις οδηγίες και τη βοήθεια του Νικόλα Πλυτά. Τubes, ευφάνταστα στρώματα θαλάσσης, wakeboard, wakesurf και sup απογείωσαν αυτήν τη water sports fun day. Φυσικά και δεν έλειπαν οι βουτιές από τα καταμαράν για μια ανάσα δροσιάς κάτω από τον ελληνικό ήλιο.

Η νέα άφιξη του καλοκαιριού, το Red Bull Zero μαζί με το Red Bull Sugar Free κατέφθασαν εν πλω δίνoντας το απόλυτο energy boost χωρίς ζάχαρη, αλλά με φτεράαα για water fun μέχρι τελικής πτώσης (στο νερό)! Ο Dj Agent Greg ξεσήκωσε το κοινό on the deck(s) δημιουργώντας το απόλυτο soundtrack της ημέρας! Το "Nikolas Plytas' Playground" άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη του φετινού καλοκαιριού με τον πιο δυνατό τρόπο!

Δες εδώ το εντυπωσιακό βίντεο εδώ.