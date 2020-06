Prince «The Buzz» Larbie: Ο 7χρονος που ρίχνει 150 γροθιές το λεπτό! (vid)

Ο πιτσιρικάς που θα δείτε, με το αδιαμφισβήτητο ταλέντο, διαθέτει εκπληκτικά γρήγορες γροθιές.

Όπως θα δείτε, ο Larbie μπορεί να ρίξει 150 μπουνιές σε ένα 1'!

O πατέρας και προπονητής του μικρού, μίλησε στo BBC για το παιδί-θαύμα του boxing της Γκάνας, λέγοντας ότι ο γιος του ξεκίνησε να δείχνει την αγάπη του για το άθλημα απ' όταν ήταν τριών ετών.

Αν και μόλις 7 ετών, ο Larbei, ξέρει τι θέλει να κάνει στη ζωή του.

«Η πυγμαχία είναι η ζωή μου, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής».

"Boxing be my life, wen I grow up I wan be WBC Champion"

Proudly from Ghana to di world : Dis little boy Prince ‘The Buzz’ Larbie dey throw 150 punches in 1 minutehttps://t.co/QjLLOW3HFZ

— BBC Pidgin (@bbcnewspidgin) June 11, 2020