Οι ευχές του ΟΣΦΠ για το Πάσχα (pic)

Φέτος θα περάσουμε την περίοδο των εορτών λίγο διαφορετικά από ότι έχουμε συνηθίσει, βάσει της παράδοσης μας. Μένοντας σπίτι, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε ασφαλείς στις οικογένειες και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου μας δίνει τη δύναμη και θα τα καταφέρουμε. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. σας εύχεται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση! #olympiacossfp #Olympiacos #happyeaster #menoumespiti

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Apr 16, 2020 at 7:42am PDT