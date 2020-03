Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Σοκαριστικό είναι το μεσημέρι για τους οπαδούς των New England Patriots καθώς βλέπουν τον θρυλικό Τομ Μπρέιντι να τους λέει ότι πλέον δεν ανήκει στην ομάδα και ετοιμάζεται για κάτι καινούργιο στην καριέρα του στο χώρο του NFL!

«Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει η επόμενη μέρα αλλά είναι καιρός να γυρίσω σελίδα στην καριέρα μου και τη ζωή μου» ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωση με την οποία έβαλε τέλος σε θητεία 20 αγωνιστικών περιόδων και 6 κατακτήσεις Super Bowl!

«Πέρασα στην ομάδα δυο από τις πιο ευτυχισμένες δεκαετίες της ζωής μου. Έχω μόνο αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα έζησα στην ομάδα. Μακάρι όλοι οι παίκτες να ζούσαν όσα έζησα κι εγώ εδώ. Είμαι ευλογημένος που μοιραζόσουν μαζί σας τα γεμάτα γήπεδα στις προπονήσεις, στους αγώνες και τα parades με τους τίτλους στην πόλη. Ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις πάντοτε μαζί με τους συμπαίκτες μου δίναμε τον καλύτερό μας εαυτό. Έζησα μαζί σας μια ολόκληρη ζωή γεμάτη χαρά και εμπειρίες» αναφέρει μεταξύ άλλων στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή του.

Ο θρυλικός QuaterBack με τη φανέλα των Patriots έχει να επιδείξει:

6X Super Bowl

4X Super Bowl MVP

9 παρουσίες σε Super Bowl

17 AFC East titles

14X Pro Bowl

5X All Pro

3X NFL MVP

Νίκες σε ποσοστό 77% στα παιχνίδια που ξεκίνησε

LOVE YOU PATS NATION pic.twitter.com/lxSQZmnjPL

Tom Brady's last pass as a New England Patriot.

(via @NFL)pic.twitter.com/7FUOgyHbQo

— SportsCenter (@SportsCenter) March 17, 2020