Το είδαμε κι αυτό: Στο Αυστραλιανό ράγκμπι απολυμαίνουν σε κάθε διακοπή την μπάλα (vid)

Σχεδόν όλα τα αθλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν αναβληθεί. Ομως στη χώρα των καγκουρό το πρωτάθλημα του ράγκμπι δεν σταμάτησε.

Βέβαια, οι περισσότερες ομάδες της διοργάνωσης ζήτησαν τη διακοπή της διοργάνωσης προκειμένου να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού .

Η λίγκα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μία τέτοια ενέργεια. Ωστόσο αποφάσισε να πάρει... άλλα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον covid-19.

Οπως μπορείτε να δείτε κι από το παρακάτω βίντεο, σε κάθε διακοπή φάσης σ' έναν αγώνα, απολυμαίνουν την μπάλα προτού οι παίκτες έρθουν ξανά σε επαφή μαζί τους.

Μάλιστα ο καθαρισμός γίνεται με γυμνά χέρια, από τη στιγμή που οι αθλητές φοράνε γάντια. Μην ξεχνάμε πως το συγκεκριμένο άθλημα έχει κατά κύριο λόγο... σωματική επαφή.

NRL balls are being disinfected as a precaution amid the # outbreak.

— NRL on Nine (@NRLonNine) March 15, 2020