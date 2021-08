Ουάσινγκτον Ουίζαρντς: Υπογράφει τετραετές συμβόλαιο ο Αϊζάια Τοντ (pic)

Στην υπογραφή του rookie Αϊζάια Τοντ με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας προχωρούν οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Ο 20χρονος πάουερ φόργουορντ είχε ακούσει το όνομα του την πρόσφατη βραδιά του NBA Draft στο νούμερο 31 της διαδικασίας από τον σύλλογο της Ουάσινγκτον.

Εν τέλει, υπογράφει για τέσσερα χρόνια συμβόλαιο συνολικής αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να φορέσει κανονικά τη φανέλα της ομάδας που τον επέλεξε στην λοταρία της 29ης του περασμένου Ιουλίου, σύμφωνα το The Athletic.

Ο νεαρός Τοντ έχει ύψος 2.08 μέτρα, καλύπτει την θέση «4» και πέρσι έπαιξε 15 παιχνίδια με την εκθεσιακή ομάδα της NBA G League Ignite. Σε αυτά μέτρησε 12.3 πόντους και 4.9 ριμπάουντ ανά 24 λεπτά συμμετοχής.

