Η Λίβερπουλ έκλεισε την περσινή σεζόν ούσα δεύτερη στο πρωτάθλημα, με μόλις έναν βαθμό πίσω από την Σίτι.

Σαν σήμερα, όμως, κατάφερε και επικράτησε 2-0 της Τσέλσι στο «Άνφιλντ», με τον Σαλάχ να διαμορφώνει το τελικό σκορ με έναν εξαιρετικό «κεραυνό», ενώ το σκορ είχε ανοίξει ο Μανέ.

Απολαύστε ξανά την γκολάρα του Αιγύπτιου:

OHHH MYYYY

One year ago today, @MoSalah netted this absolute stunner vs @ChelseaFC pic.twitter.com/mq3DuLAYtk

— Liverpool FC (at ) (@LFC) April 14, 2020