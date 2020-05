Το ιστορικό «Fo, Fo, Fo» του Μόουζες Μαλόουν που έγινε «Fo, Fi, Fo» (vids)

Μπορεί στη χρυσή ομάδα των Φιλαντέλφια 76ers να μην ήταν το πρώτο όνομα ή ο απόλυτος σταρ της ομάδας (μιας και δέσποζε η παρουσία του Τζούλιους Έρβινγκ), αλλά σίγουρα αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο για να εκθρονίσουν τους Λος Άντζελες Λέικερς από τον θρόνο του ΝΒΑ!

Βέβαια δεν ήταν μόνο η παρουσία του στο παρκέ εκείνη που είχε κλέψει την παράσταση στα playoffs του 1983 έχοντας κατά μέσο όρο 26 πόντους, 15,8 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 1,5 κλέψιμο και 1,9 τάπες με αποτέλεσμα να κερδίσει και το βραβείο του MVP των τελικών! Πριν από την έναρξη της postseason είχε πει το διαχρονικό «Fo, Fo, Fo» θέλοντας να τονίσει ότι οι Σίξερς θα κατακτούσαν το πρωτάθλημα με το απόλυτο 12-0! Δηλαδή η πρόκριση θα «τελείωνε» στα τέσσερα ματς (Four) και τις τρεις σειρές (Four, Four, Four).

Έφτασε πολύ κοντά στην πρόβλεψή του ωστόσο δεν δικαιώθηκε ολοκληρωτικά, αφού οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να πάρουν μια νίκη στους τελικούς της Ανατολής και αντί να κατακτήσουν το πρωτάθλημα με 12-0 νίκες το κατέκτησαν με 12-1. Στα ημιτελικά της Ανατολής οι Σίξερς είχαν αποκλείσει εύκολα τους Νικς με 4-0, ενώ εύκολο έργο -όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων- είχαν και στους τελικούς κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς. Συνολικά η ομάδα πέρασε στην ιστορία ως η «Fo, Fo, Fo team» αν και η συγκεκριμένη ατάκα είχε... διαφοροποιηθεί και είχε γίνει «Fo, Fi, Fo» από τον σχολιαστή των αγώνων των 76ers εκείνη την εποχή.