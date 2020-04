Το καλοκαίρι που ο 21χρονος Τζόρνταν... ρεζίλεψε τους All Stars του ΝΒΑ (vids)

Τη στιγμή που ο Ντέιβιντ Στερν ανακοίνωνε από το μικρόφωνο ότι «the Chicago Bulls pick Michael Jordan from the university of North Carolina» στις 19 Ιουνίου 1984, ο 21χρονος (τότε) Μάικλ Τζόρνταν βρισκόταν μαζί με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ και προετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Ήταν επιλογή του να μην δώσει το «παρών» στην διαδικασία του draft και αυτό για έναν και μοναδικό λόγο. Για να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στην προσπάθεια που θα έκανε για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους 23ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως είναι γνωστό μέχρι και το 1992 υπήρχε απαγόρευση για τους επαγγελματίες παίκτες του ΝΒΑ να ενισχύουν την εθνική των ΗΠΑ, την οποία και αποτελούσαν παίκτες από τα κολέγια.

Μάλιστα o Μπόμπι Νάιτ που ήταν ο προπονητής των ΗΠΑ πίστευε όσο κανείς άλλος στον Μάικλ Τζόρνταν, με αποτέλεσμα να «κόψει» από τα tryouts τους Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Τζον Στόκτον και Καρλ Μαλόουν για να μην «χαλάσουν» το αγωνιστικό του πλάνο, το οποίο είχε πρωταγωνιστή τον μετέπειτα καλύτερο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών. Άλλωστε είδαμε και στα δύο πρώτα επεισόδια του «Last Dance» τον θρυλικό προπονητή να λέει ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης που είχε δει ποτέ, όταν ακόμα αγωνιζόταν στο κολέγιο του Νορθ Καρολάινα. Λογικό και επόμενο να τον εμπιστεύεται με κλειστά τα μάτια!

Δίπλα στον Τζόρνταν είχε επιλέξει τους Πάτρικ Γιούιν, Κριν Μάλιν, Σαμ Πέρκινς και Ουέιμαν Τισντέιλ οι οποίοι αποτελούσαν και τα μεγαλύτερα -τότε- ονόματα πίσω από τον «Air». Οι μεγάλες εξετάσεις του Τζόρνταν δεν ήταν τόσο οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες, όσο τα οκτώ παιχνίδια προετοιμασίας που έδωσαν οι ΗΠΑ με All Star παίκτες του ΝΒΑ! Συγκεκριμένα απέναντι σε παίκτες όπως οι Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ, Αζάια Τόμας, Κέβιν Μακ Χέιλ, Ρόμπερτ Πάρις, Μπιλ Ουόλτον και Τζέιμς Ουόρθι! Ουσιαστικά τι ήθελε ο Νάιτ; Να ρίξει στα βαθιά τους πιτσιρικάδες και να τους σκληραγωγήσει ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων και την μετέπειτα ένταξή τους στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Μάλιστα κανείς από τους All Star παίκτες δεν μπορούσε να σταματήσει τον Μάικλ Τζόρνταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κολεγιόπαιδα που θα έπαιρναν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα οποία είχαν την ηγετική καθοδήγηση του «Air», όχι μόνο κατάφεραν να κερδίσουν ένα-δυο παιχνίδια απέναντι στους αστέρες του ΝΒΑ, αλλά έκαναν το... 8/8!!! Νίκησαν και στα οκτώ παιχνίδια.

Στο 8ο και τελευταίο παιχνίδι ήταν νευριασμένοι που έβλεπαν έναν 21χρονο να τους... ρεζιλεύει και έκαναν τα πάντα για να τον σταματήσουν. Με σκληρές άμυνες, με συνεχόμενα double-teams και με οτιδήποτε θα μπορούσε να ήταν αποτελεσματικό! Τζίφος, όμως. Ο Τζόρνταν πέτυχε 27 πόντους και η «πιτσιρικαρία» κέρδιζε και πάλι με σκορ 84-72. Αυτό ήταν. Μπορεί να απουσίαζε από το NBA draft, αλλά έστελνε σε όλους ένα τεράστιο μήνυμα για όλα όσα θα επακολουθούσαν από την επόμενη χρονιά που θα έμπαινε και εκείνος στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Έστω και αν... απουσίαζε από την διαδικασία.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων μικρή σημασία είχε. Όχι μόνο... ρεζίλεψε τους All Star NBAers αλλά οδήγησε τις ΗΠΑ και στο χρυσό μετάλλιο με ένα νέο 8/8 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, με τον ίδιο να είχε τότε 17,1 πόντους κατά μέσο όρο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1,5 κλέψιμο κατά μέσο όρο.