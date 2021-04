Λίβερπουλ: Το πάρτι αποχαιρετισμού του Kop των ορθίων και η Νόριτς (pics & vid)

Ήταν ένα παιχνίδι των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ απέναντι στα «καναρίνια» την 30η του Απρίλη του 1994.

Το «Άνφιλντ» θα είχε για τελευταία φορά όρθιο τον κόσμο στο Kop, αφού πλέον όλες οι κερκίδες θα είχαν καθίσματα με την ανακατασκευή του γηπέδου.

Η συγκεκριμένη εξέδρα ακόμα και σήμερα, δεν έχει χάσει σε τίποτα το πνεύμα, την... μεταφυσική της δύναμη και την τεράστια σημασία που έχει για κάθε σημαντική αποστολή της Λίβερπουλ...

Σ' εκείνο το ματς ο κόσμος των «κόκκινων» είχε στήσει ένα εντυπωσιακό πάρτι στην κερκίδα, με τη Νόριτς όμως να χαλάσει κάπως την γιορτή παίρνοντας τη νίκη με γκολ του Τζέρεμι Γκρος τότε για το τελικό 1-0...

Δείτε το βίντεο με το Kop εκείνης της ημέρας...

#OnThisDay in 1994, Liverpool bid farewell to the standing Kop for the very last time.

Jeremy Goss did his very best to ruin the party, scoring the only goal in a victory for the Canaries. pic.twitter.com/jvUqx6BIq9

— MUNDIAL (@MundialMag) April 30, 2021