Οι... «φασαριόζοι γείτονες» έγιναν ξαφνικά η ομάδα που το αγγλικό ποδόσφαιρο αντιλήφθηκε πολύ καλά ότι ήταν έτοιμη για μια νέα εποχή γεμάτη επιτυχίες και τίτλους...

Η Σίτι του Ρομπέρτο Μαντσίνι, τότε, είχε φτάσει στο «Ολντ Τράφορντ» εν μέσω... χαμού που είχε προκαλέσει η νέα χαζομάρα του Μάριο Μπαλοτέλι. Την παραμονή του αγώνα, είχε προσπαθήσει ν' ανάψει πυροτεχνήματα στο σπίτι του και κινδύνευσε να το κάψει όλο!

Στο ματς, ο τρελο-Ιταλός σκόραρε πρώτος και είχε προλάβει να τυπώσει και το μπλουζάκι που έμεινε στην ιστορία με το μήνυμα «γιατί πάντα εγώ;», προφανώς εκφράζοντας την απορία όλων για το γεγονός πως είχε... μαγνήτη για τους μπελάδες!

Εκείνος ο διασυρμός της Γιουνάιτεντ και ο ιστορικός θρίαμβος της Σίτι, έδειξε τι θα επακολουθούσε στην πόλη, η οποία πέρα από το διάλειμμα του 2013 στην τελευταία σεζόν του Σερ Άλεξ, βάφτηκε γαλάζια και οι «πολίτες» ξεκίνησαν τη δική τους λαμπερή πορεία κατακτώντας κορυφές...

9 Years Ago Today:

@ManUtd 1-6 @ManCity

22' @FinallyMario

60' @FinallyMario

69' @AgueroSergioKun

90' @EdDzeko

91' @21LVA

93' @EdDzeko

'Why Always Me?' was born. pic.twitter.com/BnVaYmLqPE

— SPORF (@Sporf) October 23, 2020