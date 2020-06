Παγκόσμιο Κύπελλο 1974. Τοποθεσία: Βεστφάλεν.

Παιχνίδι: Ολλανδία – Σουηδία.

Χρονικό σημείο: 24ο λεπτό της αναμέτρησης.

Αυτά τα στοιχεία είναι τρομερά σημαντικά για την... ταυτότητα της ημέρας που ο σπουδαίος, Γιόχαν Κρόιφ, έφερε στο ποδόσφαιρο τη μαγική του ντρίμπλα, έβαλε πάνω τ' όνομά του και έγραψε ιστορία.

Ο Βιμ φαν Χάνεγκεμ είχε τη μπάλα από δεξιά και οι Άντερσον και Ένστρομ έτρεξαν κατά πάνω του.

Ο Βιμ Ρίσμπεργκεν έγινε αποδέκτης. Μοίρασε πιο κεντρικά στον Άρι Χάαν που με τη σειρά του αφού έκανε μια – δυο επαφές με τη μπάλα, πέταξε διαγώνια προς τον Γιόχαν Κρόιφ που βρισκόταν αριστερά.

Ο δεξιός οπισθοφύλακας των Σκανδιναβών, Γιαν Όλσον τα είχε ήδη βρει σκούρα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και επρόκειτο να γίνει και το «θύμα» της περίφημης ντρίμπλας.

Ο Κρόιφ φέρνει τη μπάλα στο δεξί, ξέρει πως έχει μαρκαριστεί και ξάφνου την πετάει στην αντίθεση κατεύθυνση και παίρνει στροφή 180 μοιρών, αφήνοντας τον αντίπαλό του να μην ξέρει τι τον «χτύπησε».

Εκείνη η τρομερή εθνική ομάδα της Ολλανδίας θα έφτανε μέχρι και τον μεγάλο τελικό, θα έπαιρνε το προβάδισμα απέναντι στους Δυτικογερμανούς και θα... κατέστρεφε τα πάντα με τις γνωστές τάσεις της, αφού ηττήθηκε με το τελικό 2-1.

#OnThisDay in 1974, Johan Cruyff first introduced us to the Cruyff Turn (at Swedish defender Jan Olsson‘s considerable expense). pic.twitter.com/aOZ4ftgeAq

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) June 19, 2020