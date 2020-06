Παγκόσμιο Κύπελλο Γερμανίας. Πριν από 14 ολόκληρα χρόνια.

Οι Ίβηρες στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση κοντράρονται με την Ουκρανία στη Λειψία.

Το σκορ από πολύ νωρίς στο 3-0 χάρη στα γκολ των Τσάμπι Αλόνσο (13') και Νταβίντ Βίγια (17', 48' πεν.).

Το ματς οδεύει προς τη λήξη του, έχει μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και ο Κάρλες Πουγιόλ αποφασίζει να προωθηθεί. Και κάνει δική του μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα και θα έπρεπε να θυμάται και ο υπόλοιπος κόσμος...

Κλέψιμο στο χώρο του κέντρου, «ρουλέτα» αλά Ζιντάν για να προστατεύσει τη μπάλα, πάσα την κατάλληλη στιγμή δεξιά, κίνηση από αριστερά ανεβαίνοντας μέχρι την περιοχή. Παίρνει ξανά τη μπάλα και με τη μία με κεφαλιά τη στρώνει στον Φερνάντο Τόρες για το τελικό 4-0 στο 81'.

Αν το είχε κάνει ο Μέσι, όλος ο πλανήτης θα είχε αποτρελαθεί...

@Carles5puyol? Or Messi in disguise? #OnThisDay in 2006, @Torres opened his #WorldCup account with this superb strike

But how about the skilful, mazy run from @SeFutbol's marauding centre-half that set it up? pic.twitter.com/VZf8KNm9NW

— FIFA.com (@FIFAcom) June 14, 2020