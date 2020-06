Ήταν 7η Ιουνίου του 1970 για το Μουντιάλ που διεξήχθη στο Μεξικό και η εθνική ομάδα της Αγγλίας αντιμετώπισε τους Βραζιλιάνους του Πελέ.

Ο Γκόρντον Μπανκς, που «έσβησε» τον Φεβρουάριο του 2019, όταν θυμόταν εκείνη τη φάση που έμεινε στα χρονικά και στη μνήμη κάθε ποδοσφαιρόφιλου, έλεγε:

«Έπειτα από εκείνη τη μέρα, κάθε φορά που συναντώ τον Πελέ μιλάμε για εκείνη την απόκρουση. Κάθε φορά!

Αν πεταγόμουν σε ευθεία, δεν θα κατάφερνα να τη φτάσω γιατί έσκασε πολύ κοντά στο χέρι μου. Έτσι έπρεπε να γείρω και προς τα πίσω πέφτοντας και να υπολογίσω σε ποιο ύψος θα έπρεπε να σηκώσω το χέρι μου για να φτάσω στη μπάλα μετά το γκελ που έκανε. Χτύπησε το πάνω μέρος της παλάμης μου κι έφυγε ψηλά για να πάει κόρνερ, αλλά η αλήθεια είναι ότι κι εγώ πίστεψα πως είχε ήδη μπει το γκολ...

Ο Μπόμπι Μουρ με πλησίασε δίχως καν να έχω προλάβει να σηκωθώ και μου έκανε πλάκα λέγοντας “Μπάνκσι, για όνομα του Θεού, φίλε, πιάσε καμιά μπάλα και μην τη στέλνεις κόρνερ χωρίς λόγο»!

Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν από μισό αιώνα, γράφτηκε απίθανη ιστορία και έμεινε ως κληρονομιά, από τον τεράστιο Γκόρντον Μπανκς...

50 years ago today the late, great @England goalkeeper Gordon Banks made one of the greatest saves of all time.

"I thought that was a goal." - @Pele

"You and me both." - Banks#WorldCup | #Mexico1970 pic.twitter.com/lPjCI8vVwg

— FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) June 7, 2020