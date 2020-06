Τζόρνταν: Όταν... περπάτησε στον αέρα με αλλαγή χεριού! (vid)

Μας είχε συνηθίσει να κάνει απίθανα πράγματα, να μένει στον αέρα, να... μαγεύει τα πλήθη.

Όμως πριν από 29 χρόνια ο Μάικλ Τζόρνταν το πήγε σε... άλλο επίπεδο.

Oι Μπουλς έπαιζαν με τους Λέικερς στο Game 2 των τελικών του 1991 και ο Air είπε να κάνει μια κίνηση που θα έμενε στην ιστορία.

Ο θρύλος των ταύρων για να αποφύγει τον Σαμ Πέρκινς, αποφάσισε να αλλάξει χέρι στον αέρα, αψηφώντας την βαρύτητα σε μία πραγματική.... ζωγραφιά.

Τελείωσε το ματς με 33 πόντους, 13 ριπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια άνετη νίκη.

29 YEARS AGO TODAY Michael Jordan made this "Spectacular Move" during a spectacular performance in the 1991 NBA Finals:

36 MINS

33 PTS

15-18 FG

13 AST

7 REB

2 STL

1 BLK

21 PT WIN pic.twitter.com/wecbN0TUAk

— Ballislife.com (@Ballislife) June 5, 2020