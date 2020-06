Πήρε φόρα, όπως αυτή που παίρναμε μικροί παίζοντας στα γηπεδάκια και τις αλάνες με τις παρέες.

Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα μπορούσε να κάνει και τι ακριβώς είχε στο μυαλό του.

Και σίγουρα κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έβαζε τέτοιο φάλτσο με το εξωτερικό του αριστερού του ποδιού, για να περάσει η μπάλα δίπλα από το τείχος και να ξαναστρίψει εσωτερικά για να πάει ακριβώς δίπλα από το δοκάρι και να καταλήξει στα δίχτυα.

Πέρασαν 23 χρόνια κι εκείνη η στιγμή πάντα θα κάνει μάτια να γουρλώνουν...

23 years later and it's still one of the most amazing things I've ever seen on a football pitch.

The final angle shows how jaw dropping a strike this is. https://t.co/WWstDMvUzN

— Robin Bairner (@RBairner) June 3, 2020