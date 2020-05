Το παιχνίδι με τη Νοβάρα, πριν από ακριβώς 8 χρόνια, ήταν το τελευταίο στο οποίο θα πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στη Μίλαν οι Ζέεντορφ, Νέστα, Γκατούζο και Ιντζάγκι.

Και η αλήθεια είναι ότι το ματς αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο, σε μια ιδιαίτερη ημέρα με συγκινησιακή φόρτιση για τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο των «ροσονέρι».

Ολοκληρωνόταν μια εποχή για το κλαμπ με ονόματα που έγραψαν ιστορία στον σύλλογο και του χάρισαν τεράστιες επιτυχίες.

Ο Ιντζάγκι είχε περάσει με αλλαγή στο 67ο λεπτό παίρνοντας τη θέση του Αντόνιο Κασάνο και στο 87' σκόραρε για το τελικό 2-1 πανηγυρίζοντας μπροστά στην Curva Sud και φιλώντας τη φανέλα...

Θυμηθείτε τις σκηνές:

Pippo Inzaghi comes off the bench in his last ever game for #ACMilan and scores an emotional winner under the Curva Sud.

On this day in 2012...

Milan said goodbye to legends Nesta, Gattuso, Seedorf and Inzaghi on this day in 2012.

Pippo Inzaghi subbed on to score the winner against Novara in their final game pic.twitter.com/GLNVaJonO7

— B/R Football (@brfootball) May 13, 2020