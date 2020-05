Πέρυσι ακριβώς τέτοια μέρα ο Αλεξάντερ-Άρνολτν έγινε ο πρώτος αμυντικός στην ιστορία της Premier League με 12 ασίστ.

Ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ είχε μάλιστα 9 ασίστ στα τελευταία 11 ματς της σεζόν στην Premier League!

Επίσης, είχε ένα γκολ στο ματς με την Γουότφορντ.

Γενικά, η περσινή σεζόν του ήταν σούπερ μιας και σε 40 ματς σε όλες τις διοργανώσεις είχε 16 ασίστ, μιας και μοίρασε άλλα τέσσερα γκολ στο Champions League.

A year ago today, @trentaa98 became the first defender to ever provide 12 assists in a @premierleague season pic.twitter.com/1opnuX99ro

— Liverpool FC (at ) (@LFC) May 12, 2020