Οι «πολίτες» υποδέχθηκαν τα «σπιρούνια» για τον μεταξύ τους επαναληπτικό προημιτελικό του Champions League και παρά το γεγονός πως αυτό συνέβη μόλις πριν από έναν χρόνο, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε η Τότεναμ μοιάζει πολύ μακρινή από τη φετινή.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο κατάφερε να οδηγήσει την πρώην ομάδα του μέχρι τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με το παιχνίδι στο Etihad στις 17 Απρίλη του 2019 να είναι... χαοτικό.

Και μόνο το γεγονός πως στο πρώτο δεκάλεπτο το σκορ ήταν στο 2-2 και στο 21ο λεπτό ήταν στο 3-2 για τη Σίτι, φανερώνει τα πάντα.

Τα «σπιρούνια» παρά την ήττα με σκορ 4-3 πέρασαν στην επόμενη φάση αν και το γκολ του Γιορέντε φέτος δεν θα μετρούσε λόγω του χεριού, ενώ, στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε γκολ του Στέρλινγκ για οφσάιντ στον Αγουέρο στην δημιουργία της φάσης...

Θυμηθείτε το απίθανο παιχνίδι:

So near, yet so VAR...

The very moment Man City's last-minute goal Spurs was disallowed

A scene we'll never, ever forget. pic.twitter.com/vE1aHBxla8

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 17, 2020