Η βραδιά που ο Χάβλιτσεκ «stole the ball» και άνοιξε ο δρόμος για τον τίτλο! (vid)

Ήταν το 7ο ματς για τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας μεταξύ των Μπόστον Σέλτικς και των Φιλαντέλφεια 76ers. Όποια από τις δύο ομάδες έπαιρνε τη νίκη θα έπαιρνε και το εισιτήριο για τους τελικούς του ΝΒΑ όπου περίμεναν ήδη οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Το παιχνίδι ήταν δραματικό. Το σκορ ήταν 110-109 για λογαριασμό των Σέλτικς και απέμεναν μόλις πέντε δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Οι Σίξερς είχαν την επαναφορά της μπάλας κάτω από το καλάθι της Βοστόνης με τον Χαλ Γκρίιρ να προσπαθεί να βρει ένα ξεμαρκάριστο συμπαίκτη του καθώς ο Μπιλ Ράσελ είχε κλείσει καλά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν μέσα στη ρακέτα.

Εκείνη τη στιγμή πετάγεται ως... από μηχανής Θεός ο Τζον Χάβλιτσεκ και κλέβει τη μπάλα... «Greer is putting the ball into play. He gets it out deep and Havlicek steals it! Over to Sam Jones! Havlicek stole the ball! It's all over! It's all over! Johnny Havlicek is being mobbed by the fans! It's all over! Johnny Havlicek stole the ball!» φωνάζει από το μικρόφωνο ο θρυλικός Τζόνι Μοστ!

Ήταν η πιο χαρακτηριστική περιγραφή φάσης στην ιστορία του ΝΒΑ! Οι Σέλτικς επικράτησαν με 110-109 (Σαμ Τζόουνς 37, Χάβιλτσεκ 26, Σάντερς 18, Ράσελ 15π., 29ριμπ. - Τσάμπερλεϊν 30π., 32ριμπ., Γκέιμπι 25, Ουόκερ 24) και παίρνουν το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος όπου έμελλε να κατακτήσουν τον τίτλο απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς.