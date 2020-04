Ήταν η στιγμή που ο κόσμος της Γιουβέντους στις εξέδρες τον χειροκρότησε θερμά, ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν τον αγκάλιασε και η Γιουβέντους... μάλλον προετοιμάστηκε για μια σπουδαία συνεργασία μαζί του.

Εκείνη τη νύχτα, όμως, με το ημερολόγιο να γράφει 3 Απρίλη του 2018, οι «μπιανκονέρι» πόνεσαν πολύ από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και γράφτηκε ιστορία με ένα από τα κορυφαία γκολ που έχουν επιτευχθεί στα χρονικά της πιο λαμπερής ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο 64ο λεπτό ο Καρβαχάλ γύρισε στην περιοχή, ο Κριστιάνο έκανε το «ψαλίδι», άπαντες σάστισαν και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Η απόγνωση του Μπαρτζάλι, ο ήχος από το χειροκρότημα του κόσμου και η λάμψη της στιγμής, έκαναν τη βραδιά να καταγραφεί ως μια από τις πιο εντυπωσιακές στην ιστορία του Champions League.

Το τελικό σκορ, διαμορφώθηκε στο 3-0 για τη Ρεάλ κόντρα στη Γιουβέντους στο πρώτο ματς και ο επαναληπτικός είχε τεράστιο άγχος για τους «μερένγκες», όμως τελικά πέρασαν με την ήττα (3-1) στο «Μπερναμπέου».

Two years ago today, Cristiano Ronaldo scored arguably the greatest goal in the history of the Champions League.

Barzagli's "What can we do?" reaction

Standing ovation from Juventus fans

Zidane's brilliant reaction

Pure fucking greatness.pic.twitter.com/WjvNu0SMzU

— FutbolBible (@FutbolBible) April 3, 2020